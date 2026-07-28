De las aulas a la programación oficial: La Pobla de Farnals diseña las fiestas con sus menores

Las fiestas mayores infantiles de La Pobla de Farnals se han construido este año, por tercera vez, con la participación directa de quienes más las esperan. El Consejo de Infancia y Adolescencia Municipal (CIAM) ha organizado durante los últimos meses una consulta para recoger las propuestas de 410 alumnos y alumnas de 19 clases, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, de 1º a 6º de Primaria, y trasladarlas al programa de las III Festes Majors Infantils i Adolescents 2026.

La iniciativa, impulsada desde el área de Infancia a petición de la Concejalía de Fiestas, busca acercar la programación a los gustos reales del colectivo infantil y adolescente. Tras el éxito de las últimas ediciones, se refuerza la idea de que no se trata solo de preparar una lista de actividades, sino de abrir un proceso en el que los más pequeños puedan expresar qué les apetece hacer, qué fiestas imaginan y qué propuestas quieren encontrar durante los días festivos del municipio. Todo esto al tiempo que aprenden a organizarse, trabajar de forma cooperativa y trasladar los resultados como propuesta al registro de entrada municipal.

El resultado se dio a conocer el pasado 22 de julio en una Audiencia Pública Infantil celebrada en el marco del programa Activa’t a l’Estiu, que reúne la Escola d’Estiu, el Campus Esportiu y Juliol Jove. En el acto participaron la concejala de Fiestas y Cultura, Dolors Fontestad; la concejala de Infancia y Juventud, Carmen Alcíbar; los consejeros y consejeras del CIAM; y los niños y niñas que forman parte de las actividades de verano.

Para facilitar la recogida de ideas, cada grupo trabajó con tarjetas de colores asociadas a cuatro bloques temáticos: deportes, espectáculos de calle, juegos y talleres, y parques. El verde correspondía a deportes; el amarillo, a espectáculos; el azul, a juegos y talleres; y el rojo, a parques. Las propuestas se depositaron después en una urna y se recogieron hasta el 18 de junio.

Unas fiestas planteadas desde la mirada infantil

Desde el área de Infancia se subraya que el valor de esta iniciativa está en que la participación infantil tenga consecuencias visibles. Los niños, niñas y adolescentes han podido comprobar que sus ideas no se quedan en una dinámica de aula, sino que pueden convertirse en actividades reales dentro de la programación municipal. Por un lado, se consigue crear un programa de fiestas infantil según sus propias propuestas y por otro, se acerca el conocimiento de la vida institucional y el proceso colaborativo a edades tempranas. Elegir entre diferentes propuestas, debatirlas en grupo y trasladarlas al Consejo de Infancia y Adolescencia Municipal ayuda a familiarizar a los más jóvenes con la toma de decisiones colectivas y con la vida pública del municipio.

La consulta ha dejado muy clara sus preferencias. Entre las propuestas deportivas más repetidas aparecieron el colpbol, el fútbol, la pilota valenciana, el tenis de mesa y el vóley. En el apartado de espectáculos de calle, destacaron el circo, el cine de verano y una Holi Fest. En juegos y talleres, las opciones más demandadas fueron juegos tradicionales de madera gigantes, talleres de circo, manualidades, pintacaras, gincanas y pistas de obstáculos. En el bloque de parques, las propuestas más votadas fueron el parque acuático, el gira-pal, laberinto, camas elásticas y un toro-loco.

Junto a esas actividades más repetidas, las aulas también plantearon ideas muy diversas, desde talleres de camisetas, cerámica, slime, robótica o juegos con láseres hasta escape rooms, actividades de agua, baile, magia, teatro, carreras, concursos y juegos por el pueblo.

Con este proceso, La Pobla de Farnals refuerza la participación de la infancia y la adolescencia en la vida municipal y da un paso más en la forma de diseñar sus fiestas, donde los niños, niñas y adolescentes han aportado ideas, han señalado sus preferencias y han visto cómo una parte importante de sus propuestas se ha convertido en programación real.

Del aula al programa oficial de fiestas

Las III Festes Majors Infantils i Adolescents 2026 serán, por tanto, unas fiestas pensadas para la infancia y la adolescencia, pero también decididas con ellas. El resultado final es un programa que conserva buena parte de las preferencias recogidas en la consulta y las transforma en una agenda de fiestas con deporte, ocio familiar, espectáculos, agua, color y juegos tradicionales. Las III Festes Majors Infantils i Adolescents 2026 arrancarán con el inicio de la II Semana Deportiva, el martes 1 de septiembre.