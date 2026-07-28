Paiporta asegura tener encarrilada la mayor reconstrucción de su historia un año después del pacto de gobierno

El gobierno de coalición de PSPV-PSOE y Compromís en Paiporta ha hecho este martes balance de su primer año al frente del Ayuntamiento, un periodo marcado por la reconstrucción del municipio tras la dana de 2024. El alcalde, Vicent Ciscar, y la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, han defendido la estabilidad del ejecutivo y han asegurado que el Consistorio ha movilizado más de 200 millones de euros entre proyectos de reconstrucción e inversiones en nuevas infraestructuras.

Durante la comparecencia, Ciscar ha subrayado que “hace un año asumimos el compromiso de dar estabilidad al ayuntamiento en un momento extraordinariamente difícil para nuestro pueblo. Hoy podemos afirmar que esa estabilidad se ha traducido en una capacidad de gestión sin precedentes. Estamos impulsando la mayor reconstrucción de la historia de Paiporta mientras seguimos invirtiendo en nuevos servicios, infraestructuras y oportunidades para el futuro. El pacto ha demostrado que, cuando hay responsabilidad y voluntad de trabajar conjuntamente, los resultados llegan”.

"Estamos tratando el barranco no como un problema si no como una oportunidad para construir un municipio más resiliente. Como un ecosistema natural, ese cambio permite que las actuaciones del municipio sean más fáciles", indicaban durante sus parlamentos.

"El proceso de reconstrucción más importante de la historia de Paiporta y de Europa"

El alcalde ha insistido en que el ayuntamiento sigue gestionando una situación “excepcional”, al recordar que “hace un año asumimos el gobierno en el momento más difícil de la historia de Paiporta”. En este sentido, ha recalcado que el municipio “no está gobernando un ayuntamiento en una situación normal”, sino que afronta “el proceso de reconstrucción más importante de la historia de Paiporta y de Europa”. Ciscar ha subrayado que el trabajo “no está acabado”, aunque ha defendido que, un año después, “tenemos muchos proyectos, una planificación que está avanzando y ya no hablamos de anuncios, sino de proyectos acabados”, en referencia a infraestructuras ya ejecutadas como los dos puentes y la pasarela, además de las inversiones ya garantizadas y del proyecto de renovación del alcantarillado.

Por su parte, Marian Val ha destacado que “el pacto entre PSPV-PSOE y Compromís ha sido fundamental para agilizar la reconstrucción desde el punto de vista administrativo y de la ejecución de las obras. La coordinación entre las diferentes áreas, el trabajo de la Comisión Extraordinaria de Reconstrucción y la agilidad en la aprobación de los expedientes en Junta de Gobierno han permitido avanzar con rapidez. Además, hemos aprobado unos presupuestos que incorporan los compromisos adquiridos con la ciudadanía y ya estamos trabajando en las cuentas de 2027, sin renunciar a proyectos estratégicos que transformarán Paiporta, como el IES La Sénia, el CEIP l’Horta o las nuevas infraestructuras sociales”.

Más de 170 millones para la reconstrucción

El ejecutivo local ha situado la reconstrucción como el principal eje de su acción de gobierno. En este sentido, continúa trabajando en 26 proyectos financiados por el Ministerio de Política Territorial, con un presupuesto superior a los 77 millones de euros.

Entre las actuaciones ya iniciadas figuran las obras del Centro de Formación Ocupacional y del Hogar del Jubilado, mientras que ya se han aprobado los proyectos de la Casa Consistorial y del Museo de la Rajoleria. Otras intervenciones, como la Biblioteca, el Auditorio o la renovación de parques y jardines, se encuentran en fase de revisión, al tiempo que continúan redactándose proyectos para el polideportivo, los polígonos industriales, el Mercado Municipal o diferentes plazas y espacios públicos.