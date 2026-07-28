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Regulación urbanística

Paterna permitirá transformar bajos vacíos en viviendas para ampliar la oferta residencial

Las viviendas turísticas solo podrán situarse en plantas bajas y deberán contar con la autorización de la comunidad de propietarios y una plaza de aparcamiento vinculada al inmueble

Sagredo ha subrayado que "nuestra prioridad es proteger el derecho a la vivienda frente a la especulación"

Voto del gobierno del PSPV en el pleno de junio que aprobó la nueva normativa urbanistica.

Voto del gobierno del PSPV en el pleno de junio que aprobó la nueva normativa urbanistica. / A. P.

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Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Paterna

El Ayuntamiento de Paterna sigue avanzando en su "estrategia de planificación urbana sostenible" y permitirá habilitar los bajos de los edificios para uso residencial. El objetivo es "aumentar la oferta de vivienda habitual y contribuir a bajar los precios del mercado inmobiliario", según ha destacado el consistorio tras anunciar que esta medida forma parte de la nueva normativa urbanística aprobada por el Ayuntamiento en junio, que busca "facilitar la implantación de nuevos usos residenciales y limitar los usos turísticos".

La normativa refuerza la "prioridad del uso residencial frente al turístico", aclara el gobierno del PSPV en un comunicado. En este sentido, se prohíbe la implantación de bloques y conjuntos de apartamentos turísticos en todo el término municipal, vetando así la construcción de edificios destinados en su totalidad a este uso.

Así lo ha destacado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien ha subrayado que "nuestra prioridad es proteger el derecho a la vivienda frente a la especulación. Por eso seguimos trabajando por un modelo de ciudad que impulse la vivienda asequible y mejore las oportunidades de acceso para nuestros vecinos y vecinas”.

Para uso turístico, solo en plantas bajas

Asimismo, con la nueva regulación las viviendas de uso turístico solo podrán ubicarse en plantas bajas de edificios residenciales, deberán contar con la autorización expresa de la comunidad de propietarios y disponer de una plaza de aparcamiento vinculada al inmueble. Además, deberán situarse en zonas próximas con servicio de transporte público y a 100 metros de un carril bici.

Por otro lado, se permitirá el cambio de uso de locales a vivienda en todo el término municipal siempre que la edificabilidad residencial no esté agotada, se cumpla la normativa urbanística vigente y se disponga de una plaza de garaje asociada.

·Nueva vida a locales vacíos·

Sagredo ha remarcado que "esta medida permitirá dar una nueva vida a locales vacíos o en desuso, aumentar así el número de viviendas en Paterna, mejorar el entorno urbano y avanzar hacia un crecimiento equilibrado de la ciudad".

Por último, el Ayuntamiento de Paterna velará por que todas las nuevas viviendas cumplan estrictamente las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, salubridad y seguridad, garantizando así la calidad del parque residencial y evitando la aparición de infraviviendas.

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Solicitud de zona tensionada

Cabe recordar que, al igual que han realizado varios municipios de l'Horta como Burjassot, Alaquàs o la Pobla de Farnals, el Ayuntamiento de Paterna ha solicitado a la Conselleria de Vivienda la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado, un paso con el que pretende activar medidas para contener el precio del alquiler y mejorar el acceso a la vivienda asequible en una de las ciudades con mayor presión residencial del área metropolitana de València. Sin embargo, este petición se ha encontrado con el rechazo de la Generalitat Valenciana, pues el Consell ya reiteró, tal como informó Levante-EMV, que no aplicará la ley de Vivienda estatal que permite establecer topes a los precios del alquiler en las zonas consideradas como tensionadas

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