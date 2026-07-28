La playa Medicalia del Puig cumple una semana cerrada por el vertido de aguas fecales mientras trabajan en la reparación del colector

La playa Medicalia de El Puig de Santa Maria cumple una semana cerrada al baño después del vertido de aguas residuales provocado por la avería de un colector de saneamiento de 800 milímetros de diámetro, situado en el término municipal de la Pobla de Farnals, que obligó el pasado 21 de julio al cierre preventivo de varias playas del litoral norte de València.

Mientras la Playa Nord de la Pobla de Farnals y la playa de Puig-Val, en El Puig, ya han recuperado la normalidad tras recibir resultados favorables en las analíticas del agua, Medicalia continúa cerrada a la espera de nuevos análisis que permitan garantizar la calidad del agua y reabrir el baño. Así lo ha confirmado el alcalde de El Puig, Marc Oriola, a este diario.

El vertido está contenido

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) ya informó que el pasado 24 de julio sobre la contención del vertido tras ejecutar una solución provisional sobre la infraestructura dañada.

Según la entidad, esta actuación permitió mantener el funcionamiento del sistema y detener la salida de aguas residuales al entorno, mientras preparaban la intervención definitiva.

Una infraestructura pendiente de renovación desde hace dos años

El alcalde de la Pobla de Farnals, Enric Palanca, explicó tras la reapertura de la Playa Nord del municipio que "las obras de emergencia en el colector de la EPSAR han permitido reducir la presencia de bacterias fecales en las aguas de la Playa Nord y reabrirla al baño. Las analíticas del agua realizadas y presentadas por Global Omnium y la Conselleria de Medio Ambiente garantizan la seguridad para el baño".

No obstante, advirtió de que la actuación realizada hasta ahora es únicamente una solución temporal, al señalar que "las obras de emergencia han conseguido estabilizar la situación, pero todavía está pendiente una intervención la próxima semana que ofrezca una solución estable para los próximos años".

Una de las playas cerradas por un vertido de aguas fecales en el Puig y la Pobla de Farnals. / Daniel Tortajada

"Proyecto pendiente de tramitación"

Palanca recordó además que la sustitución del colector ya estaba planificada desde hace dos años, aunque el proyecto se encontraba pendiente de tramitación tras las alegaciones presentadas por varios municipios de la comarca. Según explicó, una de las principales reivindicaciones del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals era que se incluyera también el colector 2 del polígono industrial, una infraestructura que, según aseguró, ha provocado numerosos problemas en episodios anteriores.

El alcalde también advirtió de que, mientras no se complete la renovación integral de toda la red, "nada hace descartar que en los próximos años puedan producirse averías similares en cualquiera de los municipios comprendidos entre Albuixech y Puçol, aunque cada tramo renovado supone una garantía de seguridad para el futuro".

Por el momento, Medicalia es la única playa que continúa cerrada tras el episodio de contaminación, mientras las administraciones permanecen a la espera de los resultados de las nuevas analíticas que determinen cuándo podrá recuperarse por completo la normalidad en el litoral afectado.