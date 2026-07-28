Torrent invierte en sus zonas verdes con 2.900 plantaciones y la digitalización de más de 11.300 árboles

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la empresa pública Nous Espais, ha presentado la Memoria Anual del Servicio Municipal de Jardinería de 2025, un ejercicio marcado por la recuperación de los daños provocados por la dana de 2024 y por la mejora y modernización de las zonas verdes de la ciudad.

A pesar de las actuaciones extraordinarias derivadas del temporal, el servicio mantuvo el cuidado diario de los parques y jardines y continuó impulsando inversiones para reforzar el patrimonio vegetal del municipio. En la actualidad, Nous Espais se encarga del mantenimiento de más de 532.000 metros cuadrados de zonas verdes, además de colaborar en espacios como la Piscina Parc Vedat y el Polideportivo Anabel Medina.

Entre las principales actuaciones realizadas durante 2025 destaca el refuerzo de la plantilla y la incorporación de nueva maquinaria, como una minicargadora multifunción, una desbrozadora de control remoto y vehículos eléctricos destinados a mejorar la movilidad y reducir el impacto ambiental.

Cerca de 2.900 plantaciones y más de 2.500 podas

En materia de conservación, el Ayuntamiento llevó a cabo cerca de 2.900 plantaciones de arbustos, flores y árboles, además de renovar el arbolado en distintos puntos de la ciudad, como la calle Constitución, La Moleta, la plaza de San Jaime o la avenida Juan Carlos I. Asimismo, se realizaron más de 2.500 podas y se retiraron 70 ejemplares que suponían un riesgo para la seguridad.

La memoria también recoge la modernización de la red de riego, la implantación de sistemas para detectar fugas y la continuidad de los tratamientos contra plagas, apostando cada vez más por soluciones biológicas y respetuosas con el medio ambiente.

Avenida al Vedat, en Torrent. / A. Torrent

588 incidencias resueltas y 11.318 árboles digitalizados

Otro de los avances del año ha sido la digitalización del patrimonio verde municipal. La plataforma de gestión ya reúne información de 11.318 árboles, permitiendo conocer el estado de cada ejemplar y planificar con mayor eficacia las actuaciones futuras. Además, durante el pasado ejercicio se resolvieron 588 incidencias ciudadanas relacionadas con jardines, arbolado y redes de riego.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que "cuidar nuestros parques, jardines y árboles es cuidar la salud, el bienestar y la calidad de vida de los torrentinos. La infraestructura verde forma parte del presente y del futuro de la ciudad que queremos construir: una Torrent más amable, sostenible, segura y preparada para afrontar los retos climáticos".

Asimismo, ha subrayado que "esta memoria refleja la capacidad del ayuntamiento para mantener los servicios públicos y seguir mejorándolos incluso en un ejercicio especialmente complejo, marcado por la recuperación tras la dana. Mientras se atendían las actuaciones urgentes y se restauraban los espacios afectados, hemos continuado invirtiendo, renovando el arbolado y modernizando la gestión de nuestras zonas verdes".

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha señalado que "los datos reflejan el enorme trabajo desarrollado durante todo el año: más de medio millón de metros cuadrados de zonas verdes mantenidos, cerca de 2.900 plantaciones, más de 2.500 podas, 588 incidencias resueltas y 11.318 árboles incorporados a una herramienta digital que nos permitirá conocer mejor su estado y planificar las actuaciones con mayor eficacia".

Además, ha destacado que "la renovación de la maquinaria, la incorporación de vehículos eléctricos, la mejora de las redes de riego y el uso progresivo de tratamientos biológicos y especies adaptadas al clima mediterráneo permiten avanzar hacia un servicio más eficiente, sostenible y seguro", agradeciendo el trabajo desarrollado por el equipo de Nous Espais y del Servicio Municipal de Jardinería.