Torrent se prepara para vivir este miércoles la Gran Entrada Mora y Cristiana

Torrent ultima los preparativos para vivir este miércoles 29 de julio uno de los momentos más esperados de sus Fiestas Patronales en honor a los Santos Abdón y Senén: la Gran Entrada Mora y Cristiana, un espectáculo que volverá a convertir las calles de la ciudad en un gran escenario al aire libre y que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes.

Considerada uno de los actos festivos más importantes y multitudinarios del calendario torrentino, la Gran Entrada arrancará a las 19:30 horas y recorrerá el itinerario comprendido entre Monte-Sión y Trinitarias, ofreciendo más de cinco horas ininterrumpidas de música festera, boatos, ballets, escuadras especiales, carrozas y espectaculares puestas en escena que volverán a situar a Torrent como uno de los grandes referentes de las fiestas de Moros y Cristianos de la Comunitat Valenciana.

Entrada de Bandas

Como antesala del desfile, a las 19:00 horas tendrá lugar la tradicional Entrada de Bandas, que recorrerá el trayecto entre Trinitarias y Monte-Sión, anunciando el inicio del acto más emblemático de las fiestas y llenando las calles del sonido de la música festera.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha invitado a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar de una jornada única. "La Gran Entrada es uno de los mayores orgullos de Torrent. Es un desfile que refleja la grandeza de nuestras fiestas, el extraordinario trabajo de las comparsas y filaes durante todo el año y el enorme patrimonio cultural que representan los Moros y Cristianos en nuestra ciudad. Invitamos a todos a vivir este espectáculo único, que cada año convierte a Torrent en un referente festivo de toda la Comunitat Valenciana".

Por su parte, la concejala de Fiestas, María Fernández, ha querido agradecer el esfuerzo realizado por la Federación de Moros y Cristianos y por todas las comparsas y filaes. "Detrás de la Gran Entrada hay meses de preparación, ilusión y dedicación. Cada detalle está cuidado al máximo para ofrecer un desfile de gran calidad, que combina tradición, creatividad y espectacularidad. Será una noche para disfrutar, emocionarse y seguir poniendo en valor una de las señas de identidad más importantes de Torrent".

Las capitanías y alferecías, protagonistas del desfile

La edición de 2026 tendrá como grandes protagonistas a las máximas representaciones festeras del ejercicio. María Ros Esteve, de la filà Els Forquers, ostentará la alferecía cristiana, mientras que Amparo Planells Pérez, de la comparsa Buadin'ss, ejercerá como alférez mora.

Por su parte, la capitanía cristiana recaerá en Inmaculada Vallejo Mora, de la filà Orde de Santa Maria de Montesa, mientras que Benjamín Sancho Ridaura, de la comparsa Piratas Berberiscos, encabezará el bando moro como capitán.

Descubrir los boatos

Las cuatro capitanías y alferecías desplegarán durante el desfile impresionantes boatos preparados durante meses, con un extraordinario despliegue artístico en el que participarán decenas de bandas de música llegadas de distintos puntos de la Comunitat Valenciana, además de ballets, escuadras especiales, carrozas y originales escenografías.

La participación de todas las comparsas y filaes de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent volverá a hacer de la Gran Entrada un espectáculo único, donde historia, música, tradición y creatividad se funden para ofrecer una experiencia inolvidable.

Con este gran desfile, Torrent afronta el momento culminante de sus Fiestas Patronales antes de la celebración, el jueves 30 de julio, de la festividad de los Santos Abdón y Senén, patronos de la ciudad. Una cita que volverá a demostrar la fuerza del movimiento festero torrentino y la capacidad de la ciudad para atraer a miles de visitantes en torno a una de sus tradiciones más arraigadas.