Alboraia quiere frenar la expansión de los apartamentos turísticos con una suspensión temporal de licencias

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alboraia llevará al próximo pleno una propuesta para suspender temporalmente la tramitación y concesión de licencias de edificación destinadas a nuevos usos terciarios hoteleros en todo el término municipal. El objetivo es facilitar la revisión de la ordenación urbanística y evitar el crecimiento descontrolado de las viviendas de uso turístico (VUT).

Desde el ejecutivo municipal defenderán que esta medida cautelar permitirá ordenar el desarrollo turístico, proteger el parque de vivienda residencial y garantizar la convivencia y la calidad de vida de los vecinos mientras se estudian posibles cambios en la normativa urbanística.

Sube el precio de la vivienda

La propuesta se apoya en un informe elaborado por el Departamento de Urbanismo, que refleja la evolución del mercado inmobiliario en el municipio. Según el documento, el precio de la vivienda en Alboraia ha aumentado entre un 35 % y un 40 % en los últimos cinco años, situándose entre 3.200 y 4.600 euros por metro cuadrado, con máximos superiores a 7.000 euros por metro cuadrado en zonas como la Patacona.

El informe también señala que el alquiler residencial se mantiene entre 15,5 y 16 euros por metro cuadrado al mes, unas cifras que sitúan a Alboraia por encima de la ciudad de València en varios tramos y lo consolidan como uno de los mercados residenciales más caros del área metropolitana.

Se han triplicado las incidencias

Asimismo, el documento advierte de que las incidencias relacionadas con viviendas de uso turístico se han triplicado entre 2024 y 2025, un incremento que el equipo de gobierno considera necesario tener en cuenta a la hora de planificar el crecimiento urbanístico del municipio.

La suspensión de licencias se fundamenta en el artículo 68.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), que permite a las administraciones acordar esta medida de carácter temporal para facilitar el estudio o la reforma del planeamiento urbanístico.