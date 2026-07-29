Burjassot reclama a la Generalitat marquesinas con sombrajes en las paradas de metro y autobús

El Pleno del Ayuntamiento de Burjassot, en su sesión ordinaria del mes de julio, ha aprobado por unanimidad la moción presentada por Compromís, con una enmienda del PSPV-PSOE y otra del PP, para instar a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, así como a FGV a proyectar y ejecutar, de manera urgente, la instalación de marquesinas adecuadas en las estaciones del metro y del tranvía de que dispone el municipio.

Asimismo, también se solicita que dichas marquesinas se ubiquen en las paradas de la EMT y de autobuses que hay en Burjassot, con el objetivo de que todas y todos los ciudadanos que hacen uso de este transporte, puedan también hacerlo con la máxima garantía de comodidad y de protección frente a las altas temperaturas del verano manteniéndose resguardados.

Sistemas de toldos provisionales

De igual manera, se insta también a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, a que de manera provisional e inmediata, para las próximas campañas estivales, coloque sistemas temporales de parasoles o toldos mientras se tramitan y ejecutan las obras de las marquesinas definitivas.

De lo aprobado en la moción se dará traslado a la Dirección Gerencia de FGV, a la Conselleria responsable de Transportes y a las asociaciones de vecinos y vecinas de Burjassot afectadas.