Pleno
Burjassot reclama a la Generalitat marquesinas con sombrajes en las paradas de metro y autobús
El pleno del ayuntamiento aprueba una moción para solicitar a FGV y la conselleria la instalación urgente de marquesinas y parasoles para proteger a los usuarios del transporte público
El Pleno del Ayuntamiento de Burjassot, en su sesión ordinaria del mes de julio, ha aprobado por unanimidad la moción presentada por Compromís, con una enmienda del PSPV-PSOE y otra del PP, para instar a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, así como a FGV a proyectar y ejecutar, de manera urgente, la instalación de marquesinas adecuadas en las estaciones del metro y del tranvía de que dispone el municipio.
Asimismo, también se solicita que dichas marquesinas se ubiquen en las paradas de la EMT y de autobuses que hay en Burjassot, con el objetivo de que todas y todos los ciudadanos que hacen uso de este transporte, puedan también hacerlo con la máxima garantía de comodidad y de protección frente a las altas temperaturas del verano manteniéndose resguardados.
Sistemas de toldos provisionales
De igual manera, se insta también a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, a que de manera provisional e inmediata, para las próximas campañas estivales, coloque sistemas temporales de parasoles o toldos mientras se tramitan y ejecutan las obras de las marquesinas definitivas.
De lo aprobado en la moción se dará traslado a la Dirección Gerencia de FGV, a la Conselleria responsable de Transportes y a las asociaciones de vecinos y vecinas de Burjassot afectadas.
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