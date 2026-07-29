La emoción toma las calles de Torrent en una Gran Entrada Mora y Cristiana multitudinaria

Torrent ha vivido este miércoles una de las jornadas más esperadas de sus Fiestas Patronales con la celebración de la Gran Entrada Mora y Cristiana, uno de los actos más emblemáticos del calendario festivo. Miles de personas llenaron las calles de la ciudad para disfrutar del desfile, antes de la celebración de este jueves 30 de julio de la festividad de los Santos Patronos Abdón y Senén, que pondrá el broche final a un mes de actividades culturales, musicales, deportivas y tradicionales.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destacó que "Torrent se encuentra en el momento culminante de sus fiestas. Hoy hemos disfrutado de la espectacularidad de la Gran Entrada Mora y Cristiana y el jueves viviremos la jornada más solemne en honor a nuestros Santos Patronos. Dos días que reflejan la esencia de nuestra ciudad: una perfecta unión entre tradición, cultura, historia y convivencia".

Máximos representantes

Las máximas representantes festeras de esta edición fueron María Ros Esteve, de la filà Els Forquers, como alférez cristiana; Amparo Planells Pérez, de la comparsa Buadin'ss, como alférez mora; Inmaculada Vallejo Mora, de la filà Orde de Santa Maria de Montesa, como capitana cristiana; y Benjamín Sancho Ridaura, de la comparsa Piratas Berberiscos, como capitán moro.

Minutos antes del inicio del desfile, la capitana cristiana, Inmaculada Vallejo Mora, confesaba vivir con intensidad las horas previas a uno de los momentos más esperados del año. Tras una mañana dedicada a los preparativos, entre la peluquería, el maquillaje y los últimos detalles del traje, reconocía que los nervios comenzaban a aflorar. “Ahora ya empiezo a estar un poco nerviosa. He pasado la mañana bastante bien, pero ahora ya estamos empezando a vestirnos, a vestir a mis hijas y ya estoy bastante nerviosa”, explicaba.

"Tengo las emociones a flor de piel"

Con las emociones a flor de piel, la capitana cristiana admitía que el desfile sería un momento difícil de contener. “Voy a llorar, seguro. Soy muy facilona para llorar y las emociones las tengo a flor de piel. Solo de pensarlo ya se me están erizando los pelos. Espero no llorar demasiado, disfrutar mucho e intentar acordarme luego de todo, no olvidar nada”, aseguraba.

Año de reinados

Vallejo también destacó que este ha sido un año especialmente significativo para su familia, ya que ha coincidido con el reinado de su hija, Inmaculada Puchades Vallejo, como Reina del Encuentro. “Ha sido un año muy intenso, pero muy bonito y muy distinto. No me hagáis elegir; en Semana Santa me quedo con Semana Santa y ahora me quedo con los Moros y Cristianos”, concluía.

"Hoy se cierra un año de trabajo"

La alférez cristiana, María Ros Esteve, de la filà Els Forquers, también afrontó los minutos previos a la Gran Entrada con una mezcla de ilusión y nervios. Aunque aseguraba haber comenzado el día con tranquilidad, reconocía que la emoción aumentó al vestirse para el desfile. “Ahora sí estoy nerviosa. Mis nervios han comenzado cuando he empezado a maquillarme y a ponerme el traje. Me he levantado bien y he dicho: ‘Vamos a llevar el día bien’, pero ahora ya más nerviosa. Imagino que es lo normal”, confesaba.

Para la alférez cristiana, la Gran Entrada suponía la culminación de muchos meses de trabajo y preparación. “Hoy se cierra un año de trabajo. Verlo ya hecho realidad es muy, muy chulo”, señalaba, emocionada al comprobar la acogida que había tenido su diseño entre sus compañeras y el público.

María Ros Esteve, de la filà Els Forquers, como alférez cristiana. / Lucía Company

Manta morellana como eje principal

Ros explicó que comenzó a preparar su indumentaria el pasado mes de octubre junto al diseñador Saúl Santonja, con quien inició las primeras reuniones en febrero para dar forma a un traje cargado de simbolismo. El diseño incluía varios guiños al boato que encabezaba, con la manta morellana como eje principal, presente tanto en su vestimenta como en la de sus sobrinos, favoritos del boato. Además, incorporó monedas en referencia a la escuadra, así como una corbella que también portaban sus amigas de la Guardia y sus sobrinos. “Tiene cosas especiales que tienen un sentido para todo lo que es el boato en sí”, destacaba.

Entrada de Bandas

La Entrada de Bandas, que abrió la Gran Entrada Mora y Cristiana, estuvo dirigida por José Plaza, presidente de la Unió Musical de Torrent, y Alfredo Silla, presidente de la Banda Sinfónica del Círculo Católico de Torrent, quienes fueron los encargados de coordinar el tradicional desfile musical que dio inicio al acto más multitudinario de las fiestas.

Torrent se rinde a la Gran Entrada Mora y Cristiana, el acto más esperado de sus fiestas. / Lucía Company

María José Catalá, entre el público

Entre las autoridades presentes destacó la asistencia de la alcaldesa de València, María José Catalá, que siguió la Gran Entrada Mora y Cristiana desde un balcón situado en las inmediaciones de la Plaça Major, acompañada por sus hijos. La dirigente valenciana, muy vinculada a estas fiestas, dejó por un día su papel habitual como festera. Durante años participó en el desfile con su filà, pero en esta edición prefirió disfrutar del espectáculo como espectadora, arropando una de las citas más emblemáticas del calendario festivo torrentino.

Miles de personas abarrotan la ciudad para disfrutar de la Gran Entrada Mora y Cristiana. / Lucía Company

Miles de personas disfrutaron de la Gran Entrada

La Gran Entrada Mora y Cristiana volvió a convertirse en el gran espectáculo de las fiestas. Desde primera hora de la tarde, miles de espectadores ocuparon el recorrido entre Monte-Sión y Trinitarias para seguir un desfile que se prolongó durante más de cinco horas.

Boatos, ballets, escuadras especiales, carrozas, decenas de bandas de música y espectaculares puestas en escena llenaron de color las calles de Torrent con la participación de todas las comparsas y filaes de la Federación de Moros y Cristianos.

Las máximas representantes festeras de esta edición fueron María Ros Esteve, de la filà Els Forquers, como alférez cristiana; Amparo Planells Pérez, de la comparsa Buadin'ss, como alférez mora; Inmaculada Vallejo Mora, de la filà Orde de Santa Maria de Montesa, como capitana cristiana; y Benjamín Sancho Ridaura, de la comparsa Piratas Berberiscos, como capitán moro.