María José Catalá cambia la filà por el balcón en la Gran Entrada Mora y Cristiana de Torrent

La Gran Entrada Mora y Cristiana de Torrent volvió a reunir este miércoles a miles de personas en las calles de la ciudad y, entre ellas, una espectadora destacada: la alcaldesa de València, María José Catalá.

Muy vinculada desde hace años a las fiestas de Moros y Cristianos de Torrent, Catalá cambió en esta ocasión el traje de 'cristiana' por un balcón con vistas privilegiadas al desfile, situado junto a la Torre de Torrent. Acompañada por sus hijos, siguió el paso de comparsas, filaes, boatos y bandas de música disfrutando del espectáculo desde la barrera.

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La imagen no pasó desapercibida entre los asistentes, acostumbrados a verla desfilar con su filà en ediciones anteriores. Esta vez, la alcaldesa valenciana vivió la Gran Entrada desde la perspectiva del público, aunque sin renunciar a una de las citas festeras más emblemáticas del calendario torrentino.