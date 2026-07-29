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María José Catalá cambia la filà por el balcón en la Gran Entrada Mora y Cristiana de Torrent

La alcaldesa de València, se dejó ver entre el público de la Gran Entrada de Torrent, una cita que conoce bien por su vinculación festera

María José Catalá disfrutando de la Gran Entrada Mora y Cristiana de Torrent.

María José Catalá disfrutando de la Gran Entrada Mora y Cristiana de Torrent. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Torrent

La Gran Entrada Mora y Cristiana de Torrent volvió a reunir este miércoles a miles de personas en las calles de la ciudad y, entre ellas, una espectadora destacada: la alcaldesa de València, María José Catalá.

Muy vinculada desde hace años a las fiestas de Moros y Cristianos de Torrent, Catalá cambió en esta ocasión el traje de 'cristiana' por un balcón con vistas privilegiadas al desfile, situado junto a la Torre de Torrent. Acompañada por sus hijos, siguió el paso de comparsas, filaes, boatos y bandas de música disfrutando del espectáculo desde la barrera.

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La imagen no pasó desapercibida entre los asistentes, acostumbrados a verla desfilar con su filà en ediciones anteriores. Esta vez, la alcaldesa valenciana vivió la Gran Entrada desde la perspectiva del público, aunque sin renunciar a una de las citas festeras más emblemáticas del calendario torrentino.

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