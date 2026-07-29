El nuevo Pont Vell de Paiporta será más ancho, seguro y con un 45% más de capacidad hidráulica

El Ayuntamiento de Paiporta y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han presentado a la ciudadanía el proyecto del nuevo Pont Vell, una de las actuaciones más relevantes de la reconstrucción del municipio tras la riada. Durante una jornada informativa y participativa, los responsables del Ministerio explicaron las características de la futura infraestructura y respondieron a las preguntas de vecinos y vecinas.

El nuevo puente incrementará un 45% la capacidad hidráulica respecto al anterior gracias a un diseño más eficiente que reduce los obstáculos en el cauce y mejora su comportamiento frente a episodios de grandes avenidas. Además, se emplearán materiales modernos y soluciones constructivas que aumentarán su seguridad y resistencia.

Los técnicos también expusieron los motivos que hacen necesaria la demolición del actual Pont Vell. El informe elaborado tras la riada concluye que la estructura presenta un importante deterioro, con daños tanto en la subestructura como en la superestructura, incluyendo fisuras, desprendimientos de hormigón, corrosión de las armaduras y una degradación completa de los apoyos. A ello se suman los desperfectos ocasionados por la dana en la calzada, las aceras, las barandillas y los servicios del puente.

"El puente ha agotado su vida útil"

El documento señala que el puente, "con más de un siglo de historia, ha agotado su vida útil" y que una rehabilitación integral "no permitiría garantizar las condiciones de seguridad exigidas en la actualidad", por lo que recomienda su sustitución por una nueva infraestructura.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, destacó la importancia de explicar el proyecto a la ciudadanía. "Era fundamental que la ciudadanía pudiera conocer directamente cómo será el nuevo Pont Vell y resolver sus dudas con los responsables del proyecto sobre los motivos del derribo de la estructura y la nueva construcción. La transparencia y la participación son esenciales en una obra tan importante para el presente y el futuro de Paiporta", afirmó.

Prototipo de cómo será el nuevo Pont Vell de Paiporta. / A. Paiporta

Un puente preparado para futuras avenidas

El proyecto contempla un tablero mixto de acero y hormigón para aligerar la estructura, así como pilas de hormigón con forma troncocónica que facilitarán el paso del agua desde cualquier dirección. Asimismo, las barandillas y el conjunto del puente se han diseñado para ofrecer una mayor resistencia incluso en situaciones extremas.

El nuevo diseño reducirá el número de apoyos dentro del cauce y mejorará su orientación respecto al flujo del agua, optimizando el comportamiento hidráulico durante las crecidas. Además, los soportes estarán integrados en los márgenes del barranco y se utilizarán técnicas constructivas avanzadas para reforzar la infraestructura frente a futuras riadas.

Un único sentido de circulación

El futuro puente tendrá 8,5 metros de anchura, un metro más que el actual, lo que permitirá mejorar la accesibilidad y ampliar el espacio destinado a peatones y ciclistas. Durante la sesión también se explicó que la infraestructura contará con un único sentido de circulación para vehículos, ya que un puente de doble sentido requeriría una anchura mínima de 12 metros, incompatible con las características de este tramo del barranco.

Jornada participativa para exponer cómo será el nuevo Pont Vell de Paiporta. / A. Paiporta

Conservación del patrimonio

Otro de los aspectos destacados fue la preservación del valor histórico del Pont Vell. El Ministerio explicó que el proyecto se ha desarrollado junto con la Universitat Politècnica de València para incorporar criterios patrimoniales y estéticos, conservando elementos singulares como los escudos históricos y respetando la identidad de esta infraestructura centenaria.

Durante el turno de preguntas, los asistentes plantearon dudas sobre la movilidad, el calendario de las obras, previstas entre 12 y 18 meses, la influencia del mantenimiento en los daños sufridos durante la dana y la conservación de los elementos patrimoniales. Los representantes del Ministerio respondieron a todas las cuestiones y recordaron que el uso definitivo del puente corresponderá al Ayuntamiento una vez finalicen las obras.

El alcalde concluyó que "estamos reconstruyendo una infraestructura clave con soluciones adaptadas a los desafíos actuales. Queremos recuperar la conexión entre ambas partes del municipio con un puente más seguro, más resistente y preparado para el futuro, sin perder de vista el valor histórico y simbólico que el Pont Vell tiene para Paiporta".

Por su parte, el concejal de Reconstrucción y Movilidad Urbana, Alejandro Sánchez, subrayó que "no estamos hablando solo de sustituir un puente antiguo, sino de garantizar la seguridad de la población ante episodios meteorológicos cada vez más intensos. Este nuevo puente es una infraestructura pensada para el siglo XXI y para la protección de nuestro pueblo". Además, añadió que las obras se ejecutarán "con la máxima coordinación para reducir las molestias al vecindario y mantener la movilidad del municipio en todo momento".