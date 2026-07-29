Picanya reabre la pasarela del Mercat tras la dana y recupera las dos conexiones peatonales sobre el barranco

Picanya ha abierto este miércoles la nueva pasarela del Mercat, ubicada entre la zona del Mercat Municipal y la calle Azorín, una infraestructura que sustituye a la anterior, destruida por la dana de 2024. Con esta actuación, el municipio ya ha recuperado las dos pasarelas peatonales afectadas por la riada, mientras continúan pendientes de reconstrucción dos puentes.

La nueva pasarela, denominada "Poeta Ángel González", presenta importantes mejoras respecto a la infraestructura anterior, tanto en capacidad como en seguridad. La estructura cuenta con cinco metros de anchura, dispone de doble carril diferenciado para peatones y ciclistas e incorpora iluminación integrada en las barandillas.

Cimientos anclados a más de 10 metros

Además, las barandillas han sido diseñadas para ceder en caso de una fuerte avenida de agua, evitando el denominado "efecto vela", mientras que la estructura mejora la resistencia frente a futuras crecidas gracias a cimientos anclados a más de diez metros en el lecho rocoso del barranco y a unos pilares con forma de quilla que favorecen el paso del agua.

Picanya reabre la pasarela del Mercat tras la reconstrucción por la dana. / A. Picanya

Junto a la construcción de la pasarela, también se ha habilitado un nuevo acceso para vehículos desde la calle Azorín hasta la calle Almassereta. Este vial permitirá mantener la conexión cuando comiencen las obras del puente que unirá las calles València y Senyera, una de las infraestructuras que todavía quedan por reconstruir tras los daños ocasionados por la dana.

Las obras han sido ejecutadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España y suponen un nuevo avance en la recuperación de las infraestructuras de Picanya afectadas por la riada. Con la apertura de esta pasarela, el municipio completa la reconstrucción de sus dos pasos peatonales sobre el barranco, mientras continúan los trabajos para recuperar los dos puentes que aún permanecen pendientes.