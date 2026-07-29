Quart de Poblet vuelve a pedir ser zona tensionada para contener el precio de la vivienda y los alquileres

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha vuelto a reclamar a la Generalitat Valenciana que declare el municipio como zona de mercado residencial tensionado, una calificación que permitiría aplicar medidas destinadas a contener el precio de los alquileres, incentivar a los propietarios que rebajen las rentas y facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda.

El pleno municipal aprobó reiterar una petición que el consistorio ya trasladó al Gobierno autonómico en junio de 2024 y que, según el Ayuntamiento, continúa sin una respuesta efectiva dos años después. La moción fue presentada por PSPV y Compromís, contó con el apoyo de Quart entre Totes, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

La propuesta insta a la Generalitat a activar el procedimiento previsto en la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda, y a elaborar una memoria actualizada que analice la evolución de los precios de compra y alquiler en Quart de Poblet, el esfuerzo económico que deben realizar los hogares y la disponibilidad de vivienda asequible.

Estos indicadores permitirían determinar si el municipio cumple los requisitos legales para ser declarado zona tensionada y, por tanto, acogerse a las herramientas contempladas en la legislación estatal para intervenir sobre un mercado residencial sometido a una presión creciente.

Dos años esperando una respuesta

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha reprochado la falta de respuesta de la Administración autonómica y ha advertido de que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los vecinos. “Llevamos dos años esperando una respuesta de la Generalitat mientras el acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos y vecinas”, ha señalado Mora.

La alcaldesa considera necesario que el municipio pueda disponer de instrumentos para contener el precio de los alquileres, aumentar la oferta de vivienda asequible y favorecer la emancipación juvenil. Por ello, el pleno reclama que se actualicen los estudios sobre el mercado inmobiliario local y se valore “con rigor” la declaración de Quart de Poblet como zona tensionada.

Esta calificación podría facilitar la aplicación de medidas para moderar las rentas y ofrecer incentivos fiscales a los propietarios que reduzcan los precios del alquiler o destinen sus viviendas a jóvenes y colectivos con mayores dificultades de acceso.

El impacto de 591 nuevas viviendas de alquiler

El Ayuntamiento también pide que el análisis tenga en cuenta la futura incorporación de 591 viviendas de alquiler en el sector Molí d’Animeta, una operación que podría tener un impacto considerable sobre la evolución del mercado residencial del municipio.

Mora ha advertido de que las decisiones que se adopten ahora condicionarán los precios y la disponibilidad de vivienda durante los próximos años. En este sentido, ha reclamado una mayor implicación de la Generalitat en la promoción de vivienda pública y asequible.

Foto de detalle de la Oficina de Vivienda de Quart de Poblet. / A. Q.

El pleno solicita que el Gobierno valenciano incremente la inversión destinada a la adquisición, construcción y promoción de viviendas públicas de alquiler y que incluya a Quart de Poblet en futuras convocatorias del Plan Estatal de Vivienda y en los programas autonómicos de ayudas al alquiler y a la emancipación juvenil.

Oficina Municipal de Vivienda y veto a nuevos pisos turísticos

La reclamación a la Generalitat se suma a las medidas adoptadas por el Ayuntamiento durante los últimos meses para tratar de ampliar la oferta residencial y mejorar el asesoramiento a los vecinos.

El consistorio abrió el pasado septiembre una Oficina Municipal de Vivienda que informa y acompaña a la ciudadanía en la tramitación de ayudas al alquiler, programas para jóvenes, rehabilitación y accesibilidad. El servicio también ofrece asesoramiento sobre contratos de arrendamiento e intermediación con propietarios de viviendas vacías.

La oficina coordina su actividad con otras áreas municipales y con servicios especializados como Mediaprop y el Servei d’Intermediació de la Mancomunitat de l’Horta Sud.

Entre las medidas municipales ya aprobadas se encuentran la prohibición de nuevos pisos turísticos, la eliminación de determinadas restricciones para convertir bajos comerciales en viviendas y la reserva de un porcentaje de vivienda social superior al mínimo establecido por la normativa.

Con la nueva moción, Quart de Poblet vuelve a presionar a la Generalitat para que permita aplicar en el municipio las medidas estatales previstas para las zonas tensionadas y refuerce la inversión pública ante el encarecimiento de la compra y del alquiler.