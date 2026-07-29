Un sondeo del PSPV señala que recuperaría la alcaldía de Torrent en alianza con Compromís

Una encuesta encargada por el PSPV vaticina un vuelco electoral en el Ayuntamiento de Torrent, la ciudad más importante del área metropolitana de Valencia con más de 90.000 habitantes. De celebrarse hoy las elecciones municipales, los socialistas se mantendrían como la fuerza más votada, con diez concejales, pero la recuperación de Compromís, que pasaría de dos a tres actas, sería decisiva para permitir a la izquierda gobernar.

Los socialistas perdieron la vara de mando que ostentaba el veterano Jesús Ros en mayo de 2023. La popular Amparo Folgado, que se convirtió en la segunda alcaldesa del PP en la historia democrática de Torrent cuando María José Catalá dimitió y se fue al Consell en 2012, volvió a alzarse con la vara de mando y pudo gobernar fruto de un acuerdo con Vox.

Este sondeo ha sido elaborado por la empresa Celeste-Tel, con una muestra de 500 encuestas telefónicas durante el mes de junio. El resultado constata que los bloques siguen muy igualados en la capital de l’Horta Sud. Los socialistas perderían medio punto porcentual para quedarse en el 37,5 % de los votos y diez concejales, aunque aumentaría en número de votos según esta proyección. El PP elevaría su apoyo en votos hasta el 34,8% y casi mil votos más, insuficiente en todo caso para lograr el décimo regidor. Seguiría como segunda fuerza.

Los cambios vendrían por el lado de Vox, que se mantiene como tercera fuerza y crece cinco décimas pero pasaría de cuatro a tres concejales. Es la mayor movilización de Compromís, que crece del 9 % al 11,4 % de los votos, quien decanta la balanza: sumaría un tercer concejal. Junto con los socialistas, alcanzarían 13 de los 25 concejales.

Resultados de la encuesta de Celeste-Tel en Torrent. / Levante-EMV

Andrés Campos, posible candidato

Como publicó este diario hace unos días, el actual portavoz del grupo municipal del PSPV de Torrent, Andrés Campos, será probablemente el cartel electoral para las municipales que se celebrarán en mayo de 2027. Es un paso que llevaba meses valorando y tomará así el relevo del histórico Jesús Ros, que ha mantenido el liderazgo electoral en los últimos mandatos.

Mandato conflictivo para Folgado

Se enfrentará a la alcaldesa Amparo Folgado, también diputada provincial en el equipo que lidera Vicent Mompó, que no está teniendo un mandato cómodo, por la dana y por controversias internas. El pacto con Vox resultó conflictivo después de que hace algo más de un año, en mayo de 2025, el primer teniente de alcalde (Vox), Guillermo Alfonso, rompiera con Folgado tras alegar discrepancias, pasara al grupo de no adscritos y dejara al equipo de gobierno en minoría.

Hubo contactos con los socialistas. El ruido de moción de censura con Jesús Ros como alcalde fue real, pero en un momento de choque frontal entre el PSOE y Vox desde la dirección autonómica se paró el movimiento. El secretario de Organización, Vicent Mascarell, frenó los contactos a finales del pasado año.

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No ha sido el único conflicto para la alcaldesa Folgado. Su número dos, José Maroto, fichado como independiente en las listas de 2023, también dejó el cargo un año después del inicio del mandato, alegando problemas de salud.