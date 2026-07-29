Tensión entre el alcalde y vecinos en el pleno de Aldaia tras el incendio de les Barraques: «Casi perdemos las casas»

El incendio de vegetación y matorral registrado el domingo en la zona de Pla de Quart trasladó este martes toda su tensión al pleno del Ayuntamiento de Aldaia. Vecinos de la zona afectada en la partida de les Barraques intervinieron para relatar ante el alcalde Guillermo Luján y el resto de la corporación los momentos de angustia vividos durante el fuego, denunciar el abandono de numerosas parcelas y reclamar medidas inmediatas para evitar que las llamas vuelvan a amenazar sus viviendas.

El fuego se declaró el domingo 26 de julio en las proximidades de Bonaire y obligó a desalojar preventivamente el centro comercial, viviendas y un hotel próximo. Posteriormente, se registró otro incendio o posible rebrote en unos campos abandonados de Pla de Quart, hasta donde se desplazaron dos dotaciones de bomberos de Paterna y un jefe de sector.

El enfrentamiento vecinal con el alcalde, que en algún momento llegó a recordar la dureza de los plenos de la dana, comenzó después de que se rechazara por parte del gobierno del PSPV-PSOE una moción del portavoz de Compromís. Lluís Albert Granell, que proponía poner en marcha una campaña municipal de inspección de solares y parcelas, exigir su limpieza y abrir expedientes sancionadores cuando los propietarios incumplieran sus obligaciones. La urgencia de la iniciativa fue rechazada por el grupo socialista, mientras PP, Vox, Compromís y la concejala no adscrita votaron a favor. Asimismo se rechazaron otras tres mociones por urgencia de la oposición, lo que el PP definió como "ejercicio de dictadura".

Incendio en el Pla de Quart de Aldaia, el pasado domingo. / A. A./Facebook

La negativa provocó protestas entre los asistentes del público porque no se trataba el asunto. El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, defendió que el rechazo a la moción "política" no significaba que el Ayuntamiento fuese a permanecer inactivo. Luján, que en un momento del debate llegó a decir a los vecinos que creían que "Lluís Albert es el bueno y yo el cafre" o preguntándose "¿es que soy un degenerado?", insistió en diferenciar entre el debate político sobre una propuesta concreta a través de una moción y la gestión que realizan diariamente los servicios municipales, que "no están de vacaciones".

«El incendio se ha llevado todo lo que cultivábamos»

El alcalde sí dio el turno de palabra en ese momento a los afectados. Andrea, una de las vecinas de les Barraques, recordó que este núcleo nació en 1952 como una zona agrícola formada por tierras de colonos, campos de naranjos, viviendas, una iglesia, una plaza y un colegio. En su intervención defendió su valor histórico y paisajístico y lo describió como uno de los pocos pulmones verdes que conserva un municipio «tan urbano como Aldaia».

«Ahora los nietos y los vecinos todavía tenemos campos activos, pero este incendio se ha llevado todo, todo lo que cultivábamos», lamentó. La afectada reclamó que el ayuntamiento obligue a los propietarios de terrenos abandonados a mantenerlos limpios y actúe con rapidez cuando incumplan la normativa. También denunció la existencia de maleza en rotondas, lindes y caminos, así como deficiencias en la señalización viaria. «Casi perdemos las casas por culpa de los irresponsables», afirmó antes de pedir más vigilancia, trabajos preventivos durante el verano y multas para quienes no limpien sus parcelas.

Un vecino denuncia que no recibió ningún aviso

La intervención más tensa fue la de Néstor, familiar de otra de las afectadas. El vecino reclamó que los terrenos que todavía acumulan vegetación sean limpiados inmediatamente porque, según aseguró, durante las horas posteriores al incendio todavía se observaban brasas y pequeños puntos calientes. Néstor reprochó al Ayuntamiento que recibiera avisos municipales para retirar su vehículo cuando se tenía que pintar una línea en la calzada, pero no fuera alertado de que había un incendio a unos 500 metros de su vivienda.

Según relató, se enteró cuando las llamas ya habían entrado en la parcela. Sus familiares tuvieron que abandonar la casa apresuradamente y salir marcha atrás por el camino. La rápida actuación de la Policía Local y de los bomberos evitó, añadió, que el fuego destruyera la vivienda, aunque sí ardieron árboles y parte de la zona delantera de la propiedad. «Es muy duro ver que se te está quemando todo y que prácticamente no tienes escapatoria», expresó. El vecino exigió que el consistorio utilice medios municipales como un tractor para limpiar las parcelas con riesgo y repercuta después el coste de los trabajos a sus propietarios.

El alcalde dice que no puede prometer una solución inmediata

Luján respondió que el Ayuntamiento debe intervenir, coordinar actuaciones y exigir responsabilidades, pero advirtió de que los procedimientos administrativos no permiten actuar de manera inmediata sobre cualquier propiedad privada. El alcalde propuso recuperar una reunión que, según explicó, había sido solicitada meses atrás por una vecina, pero finalmente no llegó a celebrarse. Planteó reunir a los afectados con responsables políticos y técnicos municipales para analizar la situación urbanística y administrativa de les Barraques, determinar qué actuaciones puede ejecutar el consistorio y buscar soluciones conjuntas.

«Yo no puedo decir: tranquilos, esto mañana está arreglado», manifestó Luján, quien sostuvo que las cuestiones complejas no pueden resolverse durante una intervención de dos minutos en el pleno. Sus palabras provocaron nuevas protestas. Desde el público le respondieron que no estaban reclamando solucionar todos los problemas de un día para otro, sino limpiar urgentemente las parcelas que todavía presentan riesgo.

Choque con Compromís

El portavoz de Compromís, Lluís Albert Granell, intervino para recordar que la normativa municipal obliga a los propietarios de fincas rústicas a mantenerlas libres de vegetación espontánea cuando pueda favorecer la propagación de un incendio. Albert acusó al alcalde de trasladar a los vecinos la impresión de que el ayuntamiento carecía de capacidad para actuar. «No puedes decirles que no puedes hacer nada cuando tienes que hacer cumplir la ley como máximo responsable», recriminó el edil.

La discusión elevó el tono del pleno. Luján respondió que únicamente había defendido la necesidad de abordar el problema con información técnica y negó que el voto contrario a la moción significase que el gobierno municipal no fuese a adoptar medidas.

Algunos vecinos aseguraron sentirse «indefensos» y recordaron que habían presentado escritos en el registro municipal durante mayo y junio para alertar del estado de las parcelas sin haber recibido contestación. Otros criticaron que en les Barraques pagan impuestos municipales, pero carecen incluso de determinados servicios básicos, como contenedores próximos.

Reunión urgente con los afectados

Ante la insistencia de los asistentes, el alcalde terminó comprometiéndose a convocar una reunión urgente con representantes vecinales y técnicos municipales. También aseguró que contactaría con los afectados desde el día siguiente al pleno para organizar el encuentro. Luján señaló que había visitado la zona y que ya había hablado con algunos residentes para buscar interlocutores. «Las cosas se resuelven con gestión, no con mociones», afirmó antes de garantizar que el Ayuntamiento estudiará cómo abordar la limpieza, la seguridad y el resto de problemas planteados.

Los vecinos cerraron sus intervenciones reclamando que las decisiones no se retrasen, especialmente ante las elevadas temperaturas del mes de agosto y el peligro de que cualquier nuevo foco vuelva a propagarse por los terrenos abandonados.