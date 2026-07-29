Torrent digitaliza en 3D las imágenes de San Abdón y San Senén para garantizar su preservación

Los Clavarios de los Santos Patronos de Torrent 2026 entregarán a la Cofradía de los Santos Patronos la digitalización y el escaneado tridimensional de las imágenes de San Abdón y San Senén, una iniciativa destinada a garantizar la conservación del patrimonio religioso de la ciudad mediante el uso de tecnología de alta precisión.

El proyecto tiene como objetivo preservar las tallas originales frente a cualquier posible deterioro, pérdida o eventualidad, creando un archivo digital de máxima fidelidad que permita reproducir una réplica exacta de las imágenes si fuera necesario en el futuro.

Los trabajos han sido realizados por el artista, escultor digital y restaurador Paco Belmar, a través de su firma Entresde, especializada en escaneado 3D, modelado digital y conservación del patrimonio cultural mediante tecnologías avanzadas.

Escaneado digital en 3D de las imágenes patronales. / Confraria Sants Abdó i Senen

Escáneres 3D de luz estructurada

Para llevar a cabo el proceso se han utilizado escáneres 3D de luz estructurada y herramientas de modelado tridimensional de alta resolución, capaces de registrar con precisión milimétrica los volúmenes, la textura y la talla de las imágenes sin alterar ni dañar su policromía original.

Una vez finalizado el trabajo, toda la documentación digital pasará a formar parte del archivo de la Cofradía de los Santos Patronos, que será la encargada de custodiar este material para asegurar su conservación a largo plazo.

Escaneado digital en 3D de las imágenes patronales. / Confraria Sants Abdó i Senen

"Protegidos para siempre"

Desde los Clavarios de los Santos Patronos 2026 destacan que "nuestra prioridad no es solo celebrar la fiesta, sino asegurar que los símbolos que unen a todos los vecinos de Torrent queden protegidos para siempre frente a cualquier imprevisto, contando para ello con la máxima calidad técnica de la mano de profesionales referentes como Paco Belmar y el equipo de Entresde".

Con esta iniciativa, los Clavarios apuestan por combinar tradición e innovación para proteger uno de los elementos patrimoniales y devocionales más representativos de Torrent, asegurando su conservación para las futuras generaciones.