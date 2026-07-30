Albal pone el broche final a las fiestas patronales de Santa Ana tras tres días de actos multitudinarios

Las fiestas patronales de Santa Ana 2026 han llegado a su fin en Albal después de tres jornadas marcadas por la tradición, la participación y la devoción a la patrona del municipio. Los actos principales comenzaron el 26 de julio, festividad de Santa Ana, con la tradicional misa en la ermita, oficiada por el párroco Engraci Bataller y acompañada por la Coral Polifónica Santa Ana. Tras la celebración religiosa se disparó una mascletà y, por la tarde, tuvo lugar la tradicional Ofrenda a Santa Ana, en la que participaron asociaciones locales, las siete comisiones falleras, la Junta Local Fallera, los Festers i Festeres 2026, las Damas y Damos y la Corporación Municipal.

El 27 de julio se celebró la Cabalgata, uno de los actos más esperados del programa festivo. En ella participaron las comisiones falleras, representantes de distintas entidades locales y los máximos representantes de las fiestas. La temática de este año estuvo dedicada a los oficios, siendo la Falla Poble d'Albal la ganadora del desfile gracias a una representación centrada en la pirotecnia, los pintores y los pasteleros.

Esa misma noche tuvo lugar la tradicional Nit d'Albaes, en la que los cantaores y versaores recorrieron las casas de las Damas y Damos acompañados por el sonido del tabal y la dolçaina, en uno de los actos con mayor arraigo de las fiestas.

El 28 de julio se celebró la última jornada con una mascletà, la misa y la solemne procesión en honor a Santa Ana, considerada una de las más multitudinarias de l'Horta Sud. Las calles del casco antiguo, cubiertas de murta e iluminadas por los cirios de los participantes, acogieron el desfile de las imágenes religiosas del municipio antes del espectáculo pirotécnico que puso el punto final a las fiestas.

Las fiestas patronales de Santa Ana de Albal 2026 llegan a su fin tras celebrar sus tres días grandes. / A. Albal

"Capacidad de Albal para unirse y participar"

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, destacó el ambiente vivido durante estos días. "Estas fiestas han vuelto a demostrar la capacidad de Albal para unirse, participar y mantener vivas sus tradiciones", afirmó. Además, quiso agradecer "el trabajo de todas las personas, entidades, asociaciones y servicios municipales que han hecho posible una programación dirigida a todos los albalenses".

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Fiestas, María José Hernández, hizo una valoración muy positiva de esta edición.

"Han sido unas fiestas muy participativas, en las que hemos percibido un importante aumento de la presencia de vecinos en todos los actos. También queremos destacar la participación de muchos jóvenes que están volviendo a conectar con las fiestas de nuestro municipio gracias, en buena medida, a la implicación de las Damas y Damos y los Festers i Festeres", señaló.

La edil también destacó la diversidad de la programación organizada durante las fiestas.

"Hemos ofrecido actividades dirigidas a todos los grupos de edad y hemos conseguido que las fiestas lleguen a diferentes zonas del municipio. Este incremento de la participación se ha reflejado tanto en los actos organizados por el ayuntamiento, a través de las concejalías de Fiestas y Deportes, como en las iniciativas impulsadas por los Festers i Festeres y la parroquia", concluyó.