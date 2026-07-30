Aldaia celebrará el 'Año Guillot' con el apoyo del Valencia CF para homenajear a la leyenda valencianista

El Ayuntamiento de Aldaia ha aprobado declarar la temporada 2026-2027 como el 'Año Guillot' para rendir homenaje a Vicent Guillot, una de las grandes leyendas del Valencia CF, coincidiendo con el 85 aniversario de su nacimiento. La iniciativa contará con la colaboración del club valencianista, que participará en los actos conmemorativos previstos a lo largo del próximo curso.

La propuesta salió adelante en el pleno municipal celebrado el pasado 28 de julio y convivirá con las actividades organizadas dentro del 'Año Claramunt'.

Durante la sesión, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, recibió a Vicent Guillot y le trasladó el reconocimiento del municipio. "Gracias por haber llevado el nombre de Aldaia por todo el mundo", expresó el alcalde en nombre de todos los vecinos y vecinas de la localidad.

El acto contó también con la presencia del exjugador del Valencia CF Juan Sánchez, del periodista aldaiero Fran Guaita y de Pepe Villegas, en representación de la UD Aldaia CF.

Vicent Guillot tras la celebración del pleno del pasado 28 de julio. / A. Aldaia

"Es un orgullo"

Desde el Valencia CF han mostrado su respaldo a la iniciativa y han asegurado que "es un orgullo" sumarse a este homenaje. El club trabajará junto al Ayuntamiento durante toda la temporada 2026-2027 para organizar diferentes actividades que pondrán en valor la trayectoria de Vicent Guillot. Los primeros actos comenzarán el próximo mes de agosto.

Vicent Guillot debutó con el primer equipo del Valencia CF el 3 de septiembre de 1961, en un partido de Liga frente al Real Zaragoza en La Romareda. Durante sus ocho temporadas como valencianista disputó 289 partidos, marcó 96 goles y repartió 69 asistencias, formando una destacada dupla ofensiva junto a Waldo.

En su palmarés figuran dos Copas de Ferias, conquistadas en 1962 y 1963, además de la Copa de España de 1967. Tras colgar las botas, dirigió durante una década la Academia del Valencia CF y actualmente es presidente de honor de la Asociación de Futbolistas del club.