Aldaia multará a los dueños de las solares abandonados implicados en el incendio de les Barraques

Tras la tensión vivida en el pleno entre el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján y vecinos afectados por el incendio del pasado fin de semana en la partida de les Barraques y Coscollar, el mandatario socialista ha firmado este jueves una providencia de Alcaldía tras reunirse con un grupo de afectados, por la que el ayuntamiento ha iniciado las actuaciones previas para determinar si el estado de abandono de algunas parcelas rústicas, con malezas y vegatación seca, pudo favorecer la propagación de los fuegos que obligaron a desalojar el centro comercial Bonaire, así como viviendas y un hotel.

El encuentro con los vecinos se acordó tras el pleno municipal al que acudieron residentes de la zona para trasladar su preocupación por los incendios de los días 25 y 26 de julio y reclamar respuestas al consistorio. Tras las intervenciones vecinales en el pleno del martes y después de un fuerte intercambio de pareceres con el alcalde, al que exigían soluciones inmediatas, Luján les emplezó a sentarse en una mesa con técnicos municipales. La cita ha tenido lugar esta mañana y de ahí ha salido el documento municipal donde se señala que de la información recabada "se desprenden indicios de que varias de las parcelas afectadas podrían encontrarse en un estado de abandono incompatible con las obligaciones de conservación previstas en la Ordenanza Municipal de Ordenación del Medio Rural y Recuperación de la Huerta de Aldaia".

En concreto, el consistorio investigará si estos terrenos presentaban una acumulación de vegetación seca y maleza capaz de incrementar el riesgo de incendio o de facilitar el avance de las llamas. Esta circunstancia deberá ser confirmada ahora mediante los correspondientes informes técnicos y si se confirman los indicios se incoarán los correspondientes expedientes sancionadores.

Inspecciones para localizar las parcelas y a sus propietarios

La providencia ordena a los servicios técnicos municipales que inspeccionen las parcelas afectadas para comprobar su estado de conservación, identificar a sus titulares y determinar si cumplían las obligaciones de limpieza y mantenimiento establecidas en la ordenanza municipal. También deberán emitir un informe sobre la posible existencia de infracciones administrativas. Las actuaciones abarcarán terrenos situados en Las Barracas, Coscollar y las inmediaciones del centro comercial, dentro de varios polígonos catastrales del término municipal.

Efectivos de emergencias en la zona del incendio, el pasado domingo. / A.A.

El consistorio recabará además los informes, actas, fotografías, atestados y el resto de documentación disponible de la Policía Local, el Consorcio Provincial de Bomberos, Protección Civil y los demás servicios que participaron en la extinción. El objetivo es reconstruir las circunstancias de los incendios e identificar los factores que pudieron contribuir a su propagación entre las parcelas y hacia las zonas próximas. El origen de los fuegos aún se está investigando.

Al departamento de disciplina urbanística

La resolución da inicio a una fase previa destinada a recopilar pruebas y comprobar si existen indicios suficientes de incumplimiento. Una vez incorporados todos los informes, el expediente será remitido al Departamento de Disciplina Urbanística. Este servicio deberá valorar si procede iniciar procedimientos sancionadores contra los titulares de las parcelas que presuntamente hubieran incumplido sus obligaciones de conservación y mantenimiento. El Ayuntamiento advierte de que el abandono de los terrenos, en caso de quedar acreditado, podría constituir una infracción administrativa conforme a la ordenanza municipal aprobada en 2022, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

Asimismo la reunión entre alcalde, técnicos y vecinos también sirvió, según fuentes municipales, para abrir una vía de colaboración con los afectados de les Barraques y Coscollar porque los residentes de estas zonas del oeste del casco urbano conocen a los dueños de las diferentes parcelas, tienen sus teléfonos y así pueden agilizar las comunicaciones con los propietarios de los solares que estén en mal estado de limpieza, de cara a que el ayuntamiento actúe con más rapidez y les inste a la ejecución de su limpieza.

Balsa de laminación

El ayuntamiento aprovechó la cita con los vecinos para comunicarles que cerca de la zona comercial, en la partida del Pla de Quart, se ubicará una de las cuatro balsas de laminación que prevé el proyecto de encauzamiento del barranco de la Saleta, aguas arriba, antes de llegar el casco urbano. Esa balsa "ayudará" a que toda esa zona al oeste del casco urbano se regenere con las obras que mejorarán el espacio paisajísticamente. Según los técnicos, se trata de una oportunidad para regenerar la zona, ya que las balsas de laminación o tanques de tormentas supondrán la renaturalización del espacio a través de la plantación de árboles y otro tipo de vegetación, lo que de "forma clara puede ayudar a que ese sector del municipio esté más preparado" ante sucesos como los incendios.

Proyecto de la C-3

A su vez, en la reunión también se trató el proyecto del Ministerio de Transportes para duplicar la línea de Cercanías C-3 en el entorno de Bonaire, pues preocupaba a los vecinos por su cercanía a las zonas de les Barraques y Coscollar. El ayuntamiento les trasladó que por la información técnica que han recibido de Adif "no afectará al entorno" la nueva mini-estación que se prevé.