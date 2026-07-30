Cuenta atrás para la apertura del Refugio Estival de Paiporta, un espacio participativo para hacer frente a las altas temperaturas

El Ayuntamiento de Paiporta inaugurará mañana viernes 31 de julio el Refugio Estival, un nuevo refugio climático ubicado en el Polideportivo Municipal concebido como un espacio de encuentro, descanso y ocio para hacer frente a las altas temperaturas. La iniciativa nace con vocación participativa y evolucionará durante el verano con actividades y propuestas impulsadas por la ciudadanía.

La vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha destacado que este proyecto va más allá de la creación de un nuevo espacio público.

"Inauguramos un espacio, pero sobre todo abrimos un proceso que continúa. El Refugio Estival es un lugar vivo, pensado para que las vecinas y vecinos lo hagan suyo, lo disfruten y contribuyan a hacerlo crecer con nuevas actividades, ideas y formas de utilizarlo. La reconstrucción también consiste en crear espacios que favorezcan los cuidados, la convivencia y el bienestar colectivo", ha afirmado.

Refugio Estival de Paiporta. / A. Paiporta

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha subrayado que el proyecto refleja el modelo de reconstrucción por el que apuesta el municipio tras la dana.

"El Refugio Estival simboliza la manera en que queremos reconstruir Paiporta: recuperando los espacios públicos para que sean más habitables, más resilientes y más útiles para las personas. Este proyecto demuestra que la adaptación al cambio climático también puede servir para reforzar la comunidad y crear nuevos lugares de encuentro que mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo", ha señalado.

La inauguración comenzará a las 18.00 horas con una visita guiada al nuevo espacio y continuará con una programación de actividades que incluirá actuaciones de grupos locales, talleres, juegos infantiles y una cena popular de "pa i porta", en la que los asistentes podrán compartir comida y bebida.

Talleres para el Refugio Estival de Paiporta. / A. Paiporta

Un espacio diseñado con la participación ciudadana

El Refugio Estival ha sido impulsado por la Concejalía de Reconstrucción en colaboración con Placemaking Europe, entidad especializada en la transformación participativa de los espacios públicos. El proyecto ha contado con la implicación de profesionales internacionales, personal técnico municipal, asociaciones locales, alumnado de los cursos de formación ocupacional y niños y niñas de la Escuela de Verano y del Estiu Actiu.

Durante las últimas semanas también se han desarrollado talleres abiertos a la ciudadanía para definir algunos de los elementos del refugio, como un jardín aromático o nuevos usos para este espacio.

En este sentido, Marian Val ha destacado el carácter colaborativo de la iniciativa. "El proyecto es el resultado del trabajo conjunto entre el ayuntamiento, Placemaking Europe, los servicios municipales y las personas que han participado en los talleres y en la construcción del refugio. Esta forma de trabajar, escuchando y construyendo con la ciudadanía, es también una manera de entender la reconstrucción de Paiporta", ha explicado.

Insectos en el Refugio Estival de Paiporta. / A. Paiporta

El director de Placemaking Europe, Ramon Marrades, ha incidido en que el verdadero valor del proyecto reside en la implicación vecinal.

"El valor del refugio no está solo en las estructuras que se han construido, sino en la red de personas que han participado en su creación. Hemos querido demostrar que, incluso en muy poco tiempo, es posible transformar un espacio público escuchando, probando y construyendo conjuntamente. A partir de ahora, será el uso cotidiano del vecindario el que continúe dando forma al refugio", ha señalado.

Un refugio frente al calor

El nuevo espacio incorpora zonas de sombra, nebulizadores de agua, hamacas, áreas de descanso, juegos infantiles, una playa urbana, un jardín colgante, un ágora para actividades culturales y mobiliario modular, diseñado para poder reutilizarse en otros espacios del municipio.

El Ayuntamiento ha señalado que el Refugio Estival forma parte de la estrategia de reconstrucción tras la DANA, apostando por crear espacios públicos más resilientes, sostenibles y preparados para hacer frente a los efectos del cambio climático.