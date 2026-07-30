Desalojan una finca en Bonrepòs i Mirambell por unas obras que han provocado riesgo de desprendimiento

Momento de tensión en la localidad de Bonrepòs i Mirambell. La intervención en unos terrenos de la calle Ernest Lluch ha obligado a desalojar de urgencia una finca debido al riesgo de desprendimiento provocado por unos movimientos de tierra ejecutados sin las pertinentes medidas de contención. Este desalojo se produce apenas dos semanas después de que un edificio se derrumbara en Benetússer.

La alerta saltaba tras comprobarse la inestabilidad del terreno donde se realizaban los trabajos. De hecho, la obra ya había sido parada formalmente el pasado lunes, 27 de julio, al detectarse un peligro real de deslizamiento de tierra que amenazaba la estructura de los edificios colindantes.

Desalojan una finca en Bonrepòs i Mirambell tras unas obras que han provocado riesgo de desprendimiento. / Levante-EMV

Cortes de suministros básicos

Como medida de prevención y para garantizar la seguridad de la zona afectada, se ha procedido al corte inmediato del suministro de agua potable y del gas ciudad. Los técnicos trabajan sobre el terreno para evaluar los daños y asegurar la zona antes de permitir el restablecimiento de los servicios básicos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell está utilizando el bando municipal para mantener informada a la ciudadanía en tiempo real sobre la evolución de la incidencia, las restricciones de paso y las instrucciones de seguridad dictadas para el entorno a la finca.

Por el momento no se ha precisado cuándo podrán regresar a sus viviendas los vecinos desalojados, a la espera de que los informes técnicos confirmen que no existe riesgo para la habitabilidad del edificio.