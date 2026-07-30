Solidaridad
Diecisiete ayuntamientos apoyan a Venezuela a través del Fons Valencià per la Solidaritat
El Fons Valencià per la Solidaritat canaliza los más de 71.000 euros de los consistorios para realizar dos proyectos en el país con el fin de contribuir a paliar la crisis humanitaria que está sufriendo la zona a raíz de los terremotos
La firma de los convenios de los proyectos y sus presentaciones se han desarrollado en Paiporta, zona cero de la dana
El Fons Valencià per la Solidaritat activó el protocolo de emergencia después de participar en la convocatoria del Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana (CAHE), órgano del cual es miembro nato, para abordar la crisis humanitaria de Venezuela provocada por los terremotos, y organizar -junto con los agentes de la cooperación valenciana- una reacción ordenada, eficaz y eficiente en terreno que dé "respuesta real y urgente" a las necesidades que en cada momento tiene el pueblo venezolano afectado.
En este marco, un total de 17 ayuntamientos (L'Alfàs del Pi, Castelló de Rugat, Corbera, Gandia, Manises, Marines, Moncada, L'Olleria, Paiporta, Pedreguer, Picassent, La Pobla de Farnals, Polinyà de Xúquer, Quart de Poblet, El Verger, Vila-real y Xàtiva) han respondido al llamamiento del Fons Valencià y han materializado, con aportaciones extraordinarias al Fons, su sensibilidad con el pueblo venezolano afectado, con el fin de financiar 2 proyectos propuestos y aceptados en el CAHE. Las aportaciones extraordinarias ascienden a 71.070 €, a las cuales hay que sumar 30.000 € que destina el Fons Valencià de las aportaciones ordinarias de todas las entidades locales socias, y que hacen que los recursos para financiar los proyectos sumen un global de 101.070 €.
Con la financiación de estos 2 proyectos, el municipalismo de la Comunitat Valenciana da respuesta a la crisis humanitaria que está sufriendo el país del sur, el cual ha sido abatido por los terremotos de junio y, hasta la fecha y además de los daños materiales, ha provocado más de 5.500 personas muertas, más de 17.000 heridos y heridas y más de 20.000 personas sin vivienda.
Dos proyectos a través de Acnur y Unicef
Los 2 proyectos propuestos y aceptados en el CAHE que financiará el Fons Valencià per la Solidaritat, a través de los recursos de los ayuntamientos participantes y del mismo Fons, tienen como contrapartes en terreno a la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas (ACNUR) y al Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Por un lado, con ACNUR se distribuirán a 375 familias (1.875 personas) kits de artículos no alimentarios básicos de emergencia. Cada kit contiene 1 set de cocina, 5 almohadillas, 5 mantas ligeras, 1 luz solar, 1 bidón de 10 litros para almacenaje y transporte de agua y 1 cubo de plástico. Por otro lado, con UNICEF se contribuirá a restablecer y garantizar el acceso oportuno, seguro y equitativo a servicios esenciales de agua, saneamiento e higiene (WASH), mejorando las condiciones de acceso a estas necesidades básicos y reduciendo los riesgos sanitarios inmediatos asociados a la emergencia. Esta acción beneficiará directamente a 4.500 personas e indirectamente a otros 4.000.
Firma en Paiporta
La firma de los convenios de los proyectos y sus presentaciones se han desarrollado en Paiporta, municipio valenciano que en 2024 sufrió de manera virulenta la catástrofe natural de la dana, y que tiene un papel activo en el Fons Valencià per la Solidaritat y en esta emergencia. Este hecho simboliza el incremento de la sensibilidad y de la solidaridad de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana con los países empobrecidos y con situaciones de emergencia después de haber sufrido en primera persona situaciones de crisis humanitaria.
En el acto han participado miembros de la Junta Ejecutiva del Fons Valencià, encabezada por Xelo Angulo, presidenta del Fons, tenienta de alcalde de Xàtiva y diputada autonómica; representantes de los ayuntamientos que han realizado aportaciones extraordinarias, entre ellos Vicent Císcar, alcalde de Paiporta; Arancha García, coordinadora de la delegación en la Comunitat Valenciana del comité español de ACNUR, y Marlene Perkins, coordinadora de UNICEF en la Comunitat Valenciana.
Xelo Angulo, presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat, tenienta de alcalde de Xàtiva y diputada autonómica ha destacado que “no hay mayor hecho que demuestre la sensibilidad de un ayuntamiento que la cooperación internacional y el apoyo ante crisis humanitarias” y ha mostrado “la emoción y el orgullo de ver como el municipalismo valenciano, de manera plural y unida, está presente ante situaciones extremas que se viven en la otra parte del mundo”.
Angulo ha recalcado que “las entidades locales de la Comunitat Valenciana, mediante el Fondo Valenciano por la Solidaridad, son un ejemplo en el Estado español en el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)” y ha finalizado mostrando “todo el apoyo al pueblo venezolano afectado, pero también a las miles de personas venezolanas que viven en nuestro territorio y que están sufriendo este drama desde la incertidumbre que da la distancia”.
Por su parte, Vicent Císcar, alcalde de Paiporta ha querido trasladar que “desde la zona cero de la DANA sabemos de la importancia del apoyo externo coordinado ante situaciones de emergencia”, así como ha hecho hincapié en que “el municipalismo valenciano está más sensibilizado y solidario que nunca ante los problemas estructurales que sufren los países empobrecidos y de crisis humanitarias”. Por último, ha concluido comentando que “hemos sufrido en primera persona una situación de máxima vulnerabilidad y no podemos mirar a otro lado ante situaciones de alto riesgo de vulnerabilidad para las personas”.
Coordinación de las instituciones
El CAHE es el instrumento de coordinación de las instituciones públicas y entidades privadas de la Comunitat Valenciana que destinan fondos a acción humanitaria y de emergencias y tiene por objeto integrar sinergias y concentrar recursos para mejorar la efectividad de las ayudas que se prestan. Su función es canalizar la ayuda humanitaria de las entidades que lo integran para prevenir y atender las situaciones de emergencia.
Seis nuevos ayuntamientos se suman al Fons Valencià per la Solidaritat durante el primer semestre de 2026
El Fons Valencià per la Solidaritat ha continuado con su tendencia de crecimiento durante la primera mitad de 2026 con la incorporación de 6 nuevos ayuntamientos a la entidad, los cuales se comprometen con la solidaridad global mediante la cooperación internacional municipalista y la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. En concreto, las localidades que se han sumado a la asociación supramunicipal por la solidaridad global son Albocàsser, Beneixida, Benlloc, Manises, Ondara y Zarra, estos nuevos municipios representan la identidad plural de la organización, tanto territorial, poblacional como política.
Estos municipios de L’Alt Maestrat, L’Horta Sud, La Marina Alta, La Plana Alta, La Ribera Alta y El Valle de Cofrentes-Ayora, con el alta como socios al Fons Valencià, manifiestan su voluntad de contribuir desde el ámbito local valenciano al desarrollo de países del sur y hacerlo desde el fortalecimiento de la cooperación descentralizada y del movimiento municipalista, siendo conscientes de su trascendencia en la construcción de una sociedad más justa, sostenible y democrática. Los ayuntamientos de Albocàsser, Beneixida, Benlloc, Manises, Ondara y Zarra asumen, por lo tanto, el compromiso de dotar presupuestariamente una partida anual para proyectos de cooperación internacional municipalista y de educación al desarrollo a realizar mediante el Fons Valencià.
Con la incorporación de estas 6 localidades, el Fons Valencià aumenta el número de socios a 166, siendo de estos 158 ayuntamientos y 8 mancomunidades. Estas adhesiones demuestran la capacidad del Fons para sumar esfuerzos municipales en pro de la justicia global, siendo socios de la organización el 29,15 % de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, los cuales representan pluralidad poblacional, territorial y política. También se ve incrementada la presencia de la entidad en las 3 provincias de la Comunitat.
La presidenta del Fons Valencià y tenienta de alcalde de Xàtiva, Xelo Angulo, ha valorado estas adhesiones “que consolidan el crecimiento del Fons tanto en el ámbito comarcal, provincial como autonómico y que refuerzan el compromiso del municipalismo valenciano solidario por un desarrollo socioeconómico humano, justo y sostenible de los países empobrecidos”. Por su parte, los alcaldes y alcaldesas de los 6 municipios coinciden en el hecho que la adhesión al Fons Valencià es la materialización del carácter solidario de sus localidades y de su vecindario, así como del compromiso que estos tienen con la sociedad y con el desarrollo sostenible.
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