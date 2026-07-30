Diecisiete ayuntamientos apoyan a Venezuela a través del Fons Valencià per la Solidaritat

El Fons Valencià per la Solidaritat activó el protocolo de emergencia después de participar en la convocatoria del Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana (CAHE), órgano del cual es miembro nato, para abordar la crisis humanitaria de Venezuela provocada por los terremotos, y organizar -junto con los agentes de la cooperación valenciana- una reacción ordenada, eficaz y eficiente en terreno que dé "respuesta real y urgente" a las necesidades que en cada momento tiene el pueblo venezolano afectado.

En este marco, un total de 17 ayuntamientos (L'Alfàs del Pi, Castelló de Rugat, Corbera, Gandia, Manises, Marines, Moncada, L'Olleria, Paiporta, Pedreguer, Picassent, La Pobla de Farnals, Polinyà de Xúquer, Quart de Poblet, El Verger, Vila-real y Xàtiva) han respondido al llamamiento del Fons Valencià y han materializado, con aportaciones extraordinarias al Fons, su sensibilidad con el pueblo venezolano afectado, con el fin de financiar 2 proyectos propuestos y aceptados en el CAHE. Las aportaciones extraordinarias ascienden a 71.070 €, a las cuales hay que sumar 30.000 € que destina el Fons Valencià de las aportaciones ordinarias de todas las entidades locales socias, y que hacen que los recursos para financiar los proyectos sumen un global de 101.070 €.

Con la financiación de estos 2 proyectos, el municipalismo de la Comunitat Valenciana da respuesta a la crisis humanitaria que está sufriendo el país del sur, el cual ha sido abatido por los terremotos de junio y, hasta la fecha y además de los daños materiales, ha provocado más de 5.500 personas muertas, más de 17.000 heridos y heridas y más de 20.000 personas sin vivienda.

Dos proyectos a través de Acnur y Unicef

Los 2 proyectos propuestos y aceptados en el CAHE que financiará el Fons Valencià per la Solidaritat, a través de los recursos de los ayuntamientos participantes y del mismo Fons, tienen como contrapartes en terreno a la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas (ACNUR) y al Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Por un lado, con ACNUR se distribuirán a 375 familias (1.875 personas) kits de artículos no alimentarios básicos de emergencia. Cada kit contiene 1 set de cocina, 5 almohadillas, 5 mantas ligeras, 1 luz solar, 1 bidón de 10 litros para almacenaje y transporte de agua y 1 cubo de plástico. Por otro lado, con UNICEF se contribuirá a restablecer y garantizar el acceso oportuno, seguro y equitativo a servicios esenciales de agua, saneamiento e higiene (WASH), mejorando las condiciones de acceso a estas necesidades básicos y reduciendo los riesgos sanitarios inmediatos asociados a la emergencia. Esta acción beneficiará directamente a 4.500 personas e indirectamente a otros 4.000.

Firma en Paiporta

La firma de los convenios de los proyectos y sus presentaciones se han desarrollado en Paiporta, municipio valenciano que en 2024 sufrió de manera virulenta la catástrofe natural de la dana, y que tiene un papel activo en el Fons Valencià per la Solidaritat y en esta emergencia. Este hecho simboliza el incremento de la sensibilidad y de la solidaridad de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana con los países empobrecidos y con situaciones de emergencia después de haber sufrido en primera persona situaciones de crisis humanitaria.

En el acto han participado miembros de la Junta Ejecutiva del Fons Valencià, encabezada por Xelo Angulo, presidenta del Fons, tenienta de alcalde de Xàtiva y diputada autonómica; representantes de los ayuntamientos que han realizado aportaciones extraordinarias, entre ellos Vicent Císcar, alcalde de Paiporta; Arancha García, coordinadora de la delegación en la Comunitat Valenciana del comité español de ACNUR, y Marlene Perkins, coordinadora de UNICEF en la Comunitat Valenciana.

Xelo Angulo, presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat, tenienta de alcalde de Xàtiva y diputada autonómica ha destacado que “no hay mayor hecho que demuestre la sensibilidad de un ayuntamiento que la cooperación internacional y el apoyo ante crisis humanitarias” y ha mostrado “la emoción y el orgullo de ver como el municipalismo valenciano, de manera plural y unida, está presente ante situaciones extremas que se viven en la otra parte del mundo”.

Presentación de los proyectos en Paiporta. / Levante-EMV

Angulo ha recalcado que “las entidades locales de la Comunitat Valenciana, mediante el Fondo Valenciano por la Solidaridad, son un ejemplo en el Estado español en el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)” y ha finalizado mostrando “todo el apoyo al pueblo venezolano afectado, pero también a las miles de personas venezolanas que viven en nuestro territorio y que están sufriendo este drama desde la incertidumbre que da la distancia”.

Por su parte, Vicent Císcar, alcalde de Paiporta ha querido trasladar que “desde la zona cero de la DANA sabemos de la importancia del apoyo externo coordinado ante situaciones de emergencia”, así como ha hecho hincapié en que “el municipalismo valenciano está más sensibilizado y solidario que nunca ante los problemas estructurales que sufren los países empobrecidos y de crisis humanitarias”. Por último, ha concluido comentando que “hemos sufrido en primera persona una situación de máxima vulnerabilidad y no podemos mirar a otro lado ante situaciones de alto riesgo de vulnerabilidad para las personas”.

Coordinación de las instituciones

El CAHE es el instrumento de coordinación de las instituciones públicas y entidades privadas de la Comunitat Valenciana que destinan fondos a acción humanitaria y de emergencias y tiene por objeto integrar sinergias y concentrar recursos para mejorar la efectividad de las ayudas que se prestan. Su función es canalizar la ayuda humanitaria de las entidades que lo integran para prevenir y atender las situaciones de emergencia.