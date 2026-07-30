Mejora de los accesos de Paterna, Burjassot y San Antonio de Benagéber a la CV-35: la Generalitat activa las expropiaciones

La Generalitat Valenciana ha dado un nuevo paso para ejecutar la mejora de los accesos a la CV-35 desde los municipios de Paterna, Burjassot y San Antonio de Benagéber. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la relación de los bienes y derechos afectados por las expropiaciones necesarias para desarrollar unas obras que pretenden aliviar algunos de los principales puntos de congestión de esta autovía, una de las principales autovías de entrada a València desde l'Horta y el Camp de Túria.

El procedimiento afecta a una superficie total de 7.602,82 metros cuadrados situada entre los puntos kilométricos 4+100 y 15+800 de la CV-35. Los propietarios de los terrenos y derechos incluidos en el expediente dispondrán de un plazo de quince días hábiles para presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Inversión

La actuación cuenta con una inversión prevista de 7,7 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de diez meses. El proyecto, que se prevé iniciar este año tal como anunció la conselleria en febrero, contempla la ampliación de carriles de incorporación y deceleración, la mejora de las vías colectoras, la creación de nuevos carriles de trenzado y la reorganización de distintos accesos que actualmente generan retenciones.

Las obras se centrarán en los enlaces donde la acumulación de vehículos llega a afectar a los carriles principales de la autovía, incrementando el riesgo de colisiones por alcance y de maniobras bruscas. La CV-35 soporta diariamente alrededor de 115.000 vehículos y constituye una de las principales vías de entrada y salida de València desde el área metropolitana y el Camp de Túria.

Un nuevo carril para los autobuses del campus de Burjassot

Una de las principales intervenciones se ejecutará en la salida 4, que da acceso a Burjassot y al campus universitario de la UV. En este punto, los autobuses que prestan servicio a las instalaciones universitarias se incorporan actualmente a la CV-35 mediante una señal de STOP y sin disponer de un carril de aceleración.

Vista de la CV-35 junto a San Antonio de Benagéber. / GVA

Esta configuración obliga a los vehículos de transporte colectivo a acceder directamente al tráfico de la autovía, una situación que la Generalitat considera peligrosa. La remodelación del enlace permitirá mejorar la incorporación y reforzar la seguridad de los usuarios.

Mejoras en los accesos al Parc Tecnològic y las urbanizaciones

El proyecto también actuará sobre la salida 10, utilizada para acceder al Parc Tecnológico de Paterna, los polígonos industriales y distintas urbanizaciones del entorno. En este enlace se producen atascos debido a la desaparición del carril derecho al llegar a la salida, lo que obliga a los conductores a cambiar de carril y genera retenciones en momentos de elevada circulación. La actuación busca reorganizar los movimientos y facilitar una salida más fluida desde la autovía.

También se mejorará la salida 11 y su conexión con la vía colectora en sentido València. La capacidad actual del enlace resulta insuficiente para absorber la demanda de tráfico, lo que provoca colas que llegan a ralentizar tanto el carril derecho como el central de la CV-35.

Actuación en el enlace de San Antonio de Benagéber y l’Eliana

Otra de las intervenciones más relevantes se realizará en el entorno de la salida 16, que canaliza los desplazamientos hacia l’Eliana, San Antonio de Benagéber, diversas urbanizaciones y varias áreas comerciales.

Se trata de uno de los enlaces con mayores problemas de saturación, debido a que concentra el acceso a zonas residenciales y comerciales con una elevada intensidad de tráfico. La remodelación pretende aumentar su capacidad y evitar que las retenciones se extiendan hacia los carriles principales de la autovía.

Además de las modificaciones en los accesos, el proyecto incluye actuaciones sobre el drenaje, la señalización, la iluminación, las barreras de seguridad y el acondicionamiento del entorno.

Pavimento contra el ruido

Las obras se suman a otras medidas impulsadas por la Generalitat en la CV-35, como la implantación de pavimento fonoabsorbente entre el Palau de Congressos de València y San Antonio de Benagéber y las actuaciones previstas para reducir el impacto acústico de la autovía sobre las zonas residenciales próximas.