La Policía Local de Paterna inmoviliza cerca de 50 patinetes eléctricos en dos meses por incumplir la normativa.

La Policía Local de Paterna ha reforzado los controles sobre los vehículos de movilidad personal (VMP), especialmente los patinetes eléctricos, con el objetivo de garantizar una movilidad más segura y fomentar el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante los meses de junio y julio, los agentes han inmovilizado cerca de 50 patinetes eléctricos e interpuesto 80 denuncias por diferentes incumplimientos relacionados con la documentación obligatoria y las condiciones exigidas para circular.

Según ha informado el ayuntamiento, tras varios años de campañas de concienciación dirigidas tanto a la ciudadanía como a los centros educativos y una vez consolidada la normativa estatal que regula estos vehículos, la Policía Local ha intensificado las inspecciones para comprobar que los usuarios cumplen todas las obligaciones legales.

Todos los patinetes eléctricos inmovilizados por incumplir la normativa. / A. Paterna

Certificado, etiqueta y seguro

Los controles se centran en verificar que los patinetes disponen del certificado de circulación, la etiqueta identificativa obligatoria y el seguro exigido por la normativa. Los agentes denuncian a quienes carecen de alguno de estos requisitos.

Como resultado de estas actuaciones, cerca de medio centenar de vehículos han sido inmovilizados durante los dos últimos meses. No obstante, el consistorio ha precisado que sus propietarios no tendrán que asumir el coste de la retirada mediante grúa ni de la estancia del vehículo, siempre que regularicen su situación administrativa.