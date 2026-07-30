El Pont de la Memòria reabre en Picanya con un monumento en recuerdo de las víctimas de la dana

Picanya ha reabierto al tráfico el Pont de la Memòria, el antiguo puente de la Travesía de la Diputación, reconstruido tras quedar destruido por la dana del 29 de octubre de 2024. La nueva infraestructura, que ya está en servicio desde el 29 de julio, no solo recupera una conexión esencial para el municipio, sino que se convierte también en un espacio de homenaje permanente a las víctimas y a quienes participaron en la recuperación tras la catástrofe.

El nuevo puente mantiene su ubicación original, pero ha sido diseñado para ofrecer una mayor resistencia frente a futuras avenidas de agua. Cuenta con dos carriles para vehículos, aceras para peatones y un carril bici bidireccional, además de una estructura mucho más robusta, cimentada con pilotes de hormigón anclados a gran profundidad y concebida para soportar fenómenos meteorológicos extremos.

Un vehículo circulando por el nuevo Pont de la Memòria de Picanya. / Miguel Angel Montesinos

Monumento "Lágrimas que abrazan"

Uno de los elementos más significativos de la actuación es el mirador construido sobre el barranco, donde se ha instalado el monumento "Lágrimas que abrazan", obra del artista José María Piñero.

La escultura representa dos manos unidas por miles de gotas, que simbolizan tanto la lluvia como las lágrimas, y nace con un triple propósito: recordar a los vecinos y vecinas que perdieron la vida durante la noche del 29 de octubre de 2024, agradecer la ayuda prestada por personas, instituciones y entidades durante la emergencia y reconocer el esfuerzo de todos los municipios afectados por la dana para levantarse de nuevo.

La reconstrucción del puente ha supuesto una inversión de 5,6 millones, financiada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dentro del plan de reconstrucción de infraestructuras dañadas por la dana en la provincia de Valencia. Además de mejorar la seguridad estructural, el proyecto ha incrementado la capacidad de desagüe del barranco mediante el retranqueo de los estribos y un diseño hidrodinámico pensado para facilitar el paso del agua en episodios de fuertes crecidas.

Tres vanos de hasta 12 metros

El tablero del puente se construyó directamente sobre el terreno empleando una cimbra porticada (una estructura provisional de acero) de tres vanos de hasta 12 metros, lo que facilita la circulación del agua por el cauce. El material usado es hormigón pretensado, con una sección curva hidrodinámica de 1,50 metros de canto que permite reducir el peso de la estructura sin perder solidez. En cuanto a las pilas, tienen una geometría esbelta y elíptica orientada en la dirección de la corriente de agua, lo que permite disminuir la presión que ejerce el agua durante las crecidas.

Ciclistas y vehículos circulando por el nuevo Pont de la Memòria de Picanya. / Miguel Angel Montesinos

Mayor estabilidad y resistencia

Por su parte, los pilares y los extremos del puente se cimentan sobre grandes pilotes de hormigón de 1,20 metros de diámetro anclados en profundidad. Además, el diseño estructural reparte mejor los esfuerzos que soporta el puente y, junto con la forma de sus pilares, le proporciona una mayor estabilidad y resistencia frente a futuras crecidas del río.

La anchura del tablero es de 13,15 metros, con 6,50 para el tráfico rodado, 2,40 metros para un carril bici bidireccional y otros 3 metros de aceras peatonales, más los espacios necesarios para disponer las distintas barreras laterales del puente y de separación del tráfico rodado del carril bici.

Con la apertura del Pont de la Memòria, Picanya recupera una infraestructura clave para la movilidad del municipio y convierte este espacio en un lugar de recuerdo colectivo para que la tragedia de la dana permanezca viva en la memoria de las generaciones futuras.