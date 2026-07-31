Compromís per Godella denuncia que se negó la conexión telemática al pleno a una de sus edilas de baja por riesgo en el embarazo

Compromís per Godella ha denunciado que una de sus concejalas, actualmente de baja médica y con indicación de reposo por riesgo durante el embarazo, no pudo participar por vía telemática en el pleno ordinario celebrado el jueves 30 de julio.

La edila y futura candidata en las elecciones de 2027 Núria Palanca había solicitado por escrito conectarse a la sesión mediante videoconferencia para poder ejercer sus funciones sin incumplir las indicaciones médicas. Sin embargo, la alcaldía que encabeza José María Musoles rechazó la petición al considerar que las circunstancias alegadas no encajan en los supuestos excepcionales contemplados por la legislación de régimen local.

Compromís denuncia un intento de «silenciar a la oposición»

La coalición valencianista considera que la decisión impidió a la representante municipal ejercer sus responsabilidades políticas pese a encontrarse de baja por riesgo en el embarazo. Compromís acusa al gobierno local de intentar «silenciar a la oposición» y cuestiona que esta circunstancia médica no se haya considerado suficientemente excepcional para permitir la conexión.

La formación sostiene además que el ayuntamiento dispone de los medios técnicos necesarios para habilitar la videoconferencia y asegura que este sistema ya se ha utilizado en otras ocasiones.

Según Compromís, durante el pleno una concejala del PP explicó que el anterior gobierno municipal le había permitido conectarse telemáticamente cuando fue operada de cataratas, por lo que la coalición utiliza este precedente para criticar el diferente criterio aplicado ahora a su representante.

La respuesta del gobierno del PP-Vox

La respuesta de alcaldía para denegar la conexión se apoyó en el artículo 46.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Este precepto permite que los órganos colegiados municipales celebren sesiones y adopten acuerdos a distancia cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, grave riesgo colectivo o catástrofes públicas que impidan o dificulten de forma desproporcionada el funcionamiento presencial.

Ante la denuncia de Compromís, el alcalde Musoles ha reiterado a este diario que "se le contestó por los servicios técnicos del ayuntamiento que su caso no estaba tasado en los supuestos excepcionales que marca nuestro reglamento de organización municipal", citando por ejemplo la pandemia o una situación de emergencia.

De ahí que el mandatario popular afirme que "no teníamos otra posibilidad" que denegar la petición, aunque Musoles advierte que "Compromís intenta hacer ver" a la opinión pública que "coartamos sus derechos", pero nuestra decisión está basada en "la opinión de los técnicos del ayuntamiento". Por este motivo, la alcaldía resolvió que no procedía autorizar su participación telemática en el pleno.

Debate sobre la representación política durante una baja médica

Sin embargo, Compromís enmarca la controversia en la protección del derecho de representación política de las mujeres embarazadas. La formación lamenta que una concejala que no podía acudir presencialmente por prescripción médica quedara sin posibilidad de intervenir, debatir y votar en la sesión. "Desde Compromís lamentamos que se considere que esta de baja médica por embarazo de riesgo no sea suficiente causa para poder ejercer como regidora telemáticamente en un pleno. Así demuestran su sensibilidad hacia el derecho a la representación política de las mujeres embarazadas tan protegida por la jurisprudencia", ha criticado la coalición valencianista.