Compromís ratifica a Marta Murciano como candidata a la alcaldía de Alaquàs

Compromís per Alaquàs ha renovado su confianza en la actual portavoz en el ayuntamiento y edila de Cultura, Patrimonio y Participación Ciudadana, Marta Murciano, para que vuelva a encabezar la candidatura de la coalición en las próximas elecciones municipales de 2027 de cara a que "aspire a converirse en la próxima alcaldesa del municipio".

La ratificación abre una nueva etapa para el colectivo local, que pretende combinar la experiencia acumulada durante los últimos años en el Ayuntamiento con la incorporación de un equipo renovado. Compromís se presenta como un proyecto "municipalista, valencianista y ecologista", con la intención de mantener un papel "determinante" en la política de Alaquàs y ampliar su respaldo entre el electorado. Actualmente, Compromís forma parte del gobierno en coalición con el PSPV-PSOE.

Murciano ha agradecido el apoyo recibido por parte de la militancia y ha asegurado que asume nuevamente la responsabilidad «con mucha ilusión, humildad y el mismo compromiso» que, según ha señalado, ha guiado su trayectoria política desde el inicio.

La candidata considera que Alaquàs ha experimentado importantes avances durante los últimos años, aunque sostiene que el municipio "todavía debe abordar grandes retos" relacionados con la vivienda, la adaptación al cambio climático, la movilidad, la mejora de los espacios públicos y la protección de los servicios públicos municipales. «Queremos continuar construyendo un pueblo más verde, más justo, más cohesionado y con más oportunidades para todas y todos», ha manifestado Murciano tras confirmarse su designación.

Experiencia en el gobierno municipal

Marta Murciano es maestra de profesión. La coalición, por su parte, destaca de su candidata la experiencia institucional, la capacidad para alcanzar acuerdos y su conocimiento del tejido social, educativo y cultural del municipio. Compromís per Alaquàs ha asegurado que Murciano representa «la garantía de un proyecto sólido, con experiencia de gobierno, capacidad de diálogo y una clara vocación de servicio público». La formación considera que los próximos años serán decisivos para consolidar las transformaciones iniciadas a lo largo de este mandato. Antes de acceder al Ayuntamiento ya había mantenido una vinculación activa con diferentes ámbitos de la vida local.

Un programa abierto a la ciudadanía

La elaboración del programa electoral será uno de los primeros pasos de esta nueva etapa. El colectivo local prevé poner en marcha durante los próximos meses un proceso participativo para recoger propuestas de asociaciones, entidades y vecinos de Alaquàs.

El documento resultante marcará la hoja de ruta con la que Compromís concurrirá a los comicios y con la que pretende presentarse como una alternativa capaz de liderar el Ayuntamiento. La formación asegura que el proyecto estará basado en la proximidad, la honestidad, el diálogo y el trabajo continuado en los barrios.

Murciano ha anticipado que la candidatura contará con un equipo renovado y ha defendido la necesidad de combinar nuevas incorporaciones con la experiencia adquirida en la gestión municipal.

«Estamos preparadas y preparados para afrontar este nuevo reto», ha afirmado la candidata, quien sostiene que «lo mejor para Alaquàs todavía está por construir». Con su ratificación, Compromís vuelve a confiar en su actual portavoz para disputar la alcaldía.