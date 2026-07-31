Vaivén
El exalcalde de Manises vuelve al ayuntamiento tras su baja por un infarto
Javier Mansilla se reincorpora a la actividad municipal en las Concejalías de Turismo, Vivienda y Seguridad
"Pues sí... vuelvo", ha escrito el exalcalde de Manises, el socialista Javier Mansilla, en sus redes sociales para anunciar que regresa al ejercicio de la política activa en el ayuntamiento después de una larga baja médica tras sufrir un infarto que lo ha mantenido apartado durante varios meses del consistorio.
"Y vuelvo a la que fue mi casa durante cuatro años", ha añadido Mansilla tras su primer día de alta médica, para asegurar que se "enfrenta al reto de liderar la Concejalía de Turismo con muchísima ilusión y ganas de llevar a Manises a lo más alto".
Asimismo sigue al frente de las áreas de Seguridad, Policía Local y Protección Civil, Proyectos Europeos, además de asumir en esta nueva etapa la Concejalía de Vivienda.
Javier Mansilla dejó de ser alcalde oficialmente hace poco más de un mes cuando se produjo el relevo en la alcaldía al cumplirse el pacto de gobierno mediante el que Jesús Borrás, de APM-Compromís, fue investido como nuevo mandatario de la ciudad de la cerámica.
En ese pleno de investidura, celebrado el pasado 25 de junio, el socialista reapareció al interrumpir su baja médica para presentar su dimisión, como previo paso a la investidura de Borràs. A su llegada al salón de plenos saludó uno a uno a los concejales de la corporación.
Antes, desde el 20 de febrero, Borràs ya ejercía como alcalde accidental, después de que Mansilla sufriera el infarto que lo ha mantenido apartado del ayuntamiento durante cerca de medio año.
Este viernes, tras tener el alta, ha concluido con estas palabras acompañadas por un vídeo en el que se le ve entrando a diferentes dependencias municipales en las que ejerce sus concejalías: "Mis puertas siguen estando abiertas, así que os espero".
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