Manises impulsa la adquisición de La Cerámica Valenciana de José Gimeno y su colección histórica

El Ayuntamiento de Manises ha dado el primer paso para adquirir La Cerámica Valenciana de José Gimeno y su valiosa colección de piezas cerámicas, con el objetivo de preservar uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad y garantizar la conservación de un legado histórico, industrial y artístico único.

La iniciativa, impulsada por el equipo de gobierno, fue aprobada en el pleno ordinario del mes de julio con los votos favorables de APM-Compromís, PSPV-PSOE, Podemos y Partido Popular, mientras que VOX se abstuvo.

El acuerdo responde a la voluntad compartida de proteger un conjunto arquitectónico, etnológico y patrimonial de gran valor para Manises, reconocida además como Ciudad Creativa de la UNESCO.

"Es responsabilidad pública poder preservarlo"

El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant, ha destacado la importancia de esta actuación al señalar que "se considera el último ejemplo completo que se conserva en Manises capaz de explicar de manera integral el proceso de producción cerámica y, por lo tanto, supone una responsabilidad pública poder preservarlo".

La Cerámica Valenciana de José Gimeno, inscrita como Bien de Relevancia Local (BRL) en el Catálogo de Protección municipal, conserva elementos de gran interés histórico que van más allá de las edificaciones visibles. Entre ellos destacan la mina, las balsas de decantación, el espacio destinado a la maquinaria para la preparación de las arcillas y, previsiblemente, los restos de antiguos hornos morunos situados en el subsuelo.

Además, su ubicación dentro de una zona de protección arqueológica hace prever la existencia de vestigios de obradores medievales vinculados a la tradición ceramista de Manises.

Colección de cerámica y espacio expositivo

A este patrimonio se suma una destacada colección de cerámica y un espacio expositivo que reúne piezas representativas de la producción valenciana de los siglos XVIII, XIX y XX, además del prestigio alcanzado por la empresa tanto a nivel nacional como internacional gracias a los numerosos premios y reconocimientos obtenidos por la calidad de sus trabajos.

Con esta iniciativa, el consistorio pretende garantizar la conservación de este patrimonio excepcional y sentar las bases para su futura recuperación y puesta en valor como espacio cultural, patrimonial y de divulgación de la tradición ceramista de Manises.

El acuerdo aprobado contempla, como primer paso, el inicio de las negociaciones con la familia Gimeno Aguilella para adquirir la propiedad de la fábrica y de su colección cerámica. Posteriormente, el Ayuntamiento trasladará formalmente este acuerdo a los actuales propietarios de La Cerámica Valenciana.