Medioambiente
Paterna reclama desde la unidad una estrategia de Estado para reforzar la prevención de incendios
En el pleno ordinario de julio celebrado ayer, el ayuntamiento aprobó por unanimidad de todos los grupos una Declaración Institucional para apoyar a las personas afectadas por los incendios e impulsar una respuesta coordinada frente a ellos
El Ayuntamiento de Paterna aprobó ayer, por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno ordinario correspondiente al mes de julio, una Declaración Institucional en solidaridad con las personas afectadas por los incendios forestales que están asolando diferentes puntos del país y para reclamar una estrategia de Estado que refuerce la prevención, la gestión forestal y la coordinación entre administraciones.
La iniciativa, suscrita por todos los grupos municipales, insta a todas las administraciones a declarar la gestión forestal integral y la prevención de incendios como prioridades estratégicas de la política ambiental, garantizando un marco estable de financiación, una mayor coordinación institucional y la simplificación de los trámites administrativos que permitan actuar con mayor eficacia en la limpieza y mantenimiento de montes, barrancos y zonas forestales.
Plan del Estado
Asimismo, reclama el desarrollo de un Plan Coordinado del Estado que permita afrontar este desafío desde la unidad y la colaboración entre administraciones y todos los sectores implicados.
La Declaración Institucional reconoce además la labor de los cuerpos de emergencias, bomberos, brigadas forestales y todos los profesionales que participan en la prevención y extinción de incendios, al tiempo que expresa la solidaridad del municipio con todas las personas afectadas por esta grave ola de incendios.
El compromiso desde el incendio de la Vallesa en 1994
El texto recuerda también el compromiso histórico de Paterna con la protección de su entorno natural, una apuesta que se reforzó tras el incendio de la Vallesa de 1994 y que en los últimos años ha incorporado soluciones innovadoras como el sistema Guardian, referente en prevención de incendios forestales y protección de la interfaz urbano-forestal.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que “cuando el fuego amenaza nuestros montes y nuestras viviendas, no caben las diferencias políticas. La prevención de incendios debe convertirse en una auténtica política de Estado, basada en la unidad, la planificación, la inversión y la colaboración entre todas las administraciones.
En este sentido, Sagredo ha añadido que “en Paterna sabemos que la mejor respuesta a los incendios comienza mucho antes de que aparezcan las llamas. Invertir en prevención es proteger nuestros montes, nuestras viviendas y, sobre todo, la vida de las personas”.
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