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El PP refuerza la campaña 'Al Amparo de Torrent Siempre' al cumplirse tres años de gobierno de Folgado

La campaña en soportes publicitarios reafirma la voluntad de la alcaldesa de mantener una gestión cercana y enfocada en el desarrollo de servicios y oportunidades

Carteleria con la campaña &quot;Al Amparo de Torrent&quot;.

Carteleria con la campaña "Al Amparo de Torrent". / PP Torrent

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Redacción Levante-EMV

Torrent

El Partido Popular de Torrent ha reforzado su campaña 'Al Amparo de Torrent Siempre' con la instalación de soportes publicitarios en distintos puntos de la ciudad, coincidiendo con el tercer aniversario de la llegada de Amparo Folgado a la alcaldía.

Bajo el lema "Al Amparo de Torrent, Siempre", la formación pretende poner en valor la gestión realizada durante estos tres años al frente del Ayuntamiento y destacar los principales proyectos impulsados por el equipo de gobierno para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los vecinos.

Según explican los populares, la campaña quiere transmitir un mensaje de compromiso permanente con Torrent, haciendo hincapié en conceptos como defender, proteger, apoyar y acoger, que consideran representativos de la acción institucional de la alcaldesa.

En este sentido, el PP asegura que Torrent "ha sido, es y seguirá siendo" la prioridad de Amparo Folgado, manteniendo una dedicación constante a los intereses del municipio y situándolos por encima de cualquier otra consideración política.

Cartelería de la campaña &quot;Al Amparo de Torrent&quot;.

Cartelería de la campaña "Al Amparo de Torrent". / PP Torrent

Tres años de mandato

La formación enmarca esta iniciativa dentro de una forma de entender la gestión municipal basada en la "cercanía, el trabajo diario y la presencia constante en la calle". Según destacan, el objetivo es mantener un contacto directo con los vecinos, escuchar sus necesidades y continuar impulsando soluciones a sus demandas.

Durante estos tres años de mandato, el equipo de gobierno señala que ha desarrollado actuaciones dirigidas a mejorar los servicios públicos, recuperar espacios urbanos, impulsar inversiones, reforzar la seguridad, promover la actividad económica y generar nuevas oportunidades para las familias torrentinas.

Cartelería de la campaña &quot;Al Amparo de Torrent&quot;.

Cartelería de la campaña "Al Amparo de Torrent". / PP Torrent

Con esta nueva acción de comunicación, el Partido Popular afirma que continúa acercando a la ciudadanía el balance de estos tres años de gestión, al tiempo que reafirma la voluntad de la alcaldesa de mantener la misma línea de trabajo iniciada al comienzo del mandato.

Noticias relacionadas y más

Amparo Folgado ha asegurado que "nuestro compromiso con Torrent no entiende de fechas ni de campañas electorales. Es un compromiso de cada día, de escuchar, de estar al lado de los vecinos y de seguir construyendo entre todos la ciudad que queremos".

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