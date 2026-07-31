Torrent hace balance de unas Fiestas Patronales 2026 "históricas" que reafirman a la ciudad como "referente festivo"

Torrent ha puesto el punto final a sus Fiestas Patronales 2026 tras un intenso mes de julio en el que la ciudad ha vuelto a convertirse en uno de los "grandes referentes festivos" de la Comunitat Valenciana. Decenas de miles de personas han participado en una programación que ha combinado tradición, cultura, música, deporte, actividades familiares y actos religiosos, culminando con la solemne celebración del día de los Santos Patronos Abdón y Senén y una espectacular Gran Mascletà Nocturna que despidió unas fiestas que volverán a quedar para el recuerdo.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha realizado un balance muy positivo de unas fiestas "que han demostrado, una vez más, la enorme capacidad de Torrent para organizar grandes acontecimientos con una programación de primer nivel, manteniendo vivas nuestras tradiciones y ofreciendo actividades para todos los públicos".

Mascletà nocturna. / A. T.

Folgado ha querido destacar que "estas fiestas son el reflejo del orgullo que sentimos por nuestra ciudad. Hemos visto unas calles llenas de vida durante todo el mes, con miles de personas disfrutando de cada acto, desde las propuestas familiares hasta los grandes eventos musicales y festeros. Torrent ha vuelto a demostrar que sabe abrir sus puertas al mundo sin perder su esencia".

Por su parte, la concejala de Fiestas, María Fernández, ha subrayado que "ha sido un mes de trabajo intenso que ha merecido la pena. La excelente respuesta de vecinos y visitantes confirma que las Fiestas Patronales de Torrent siguen creciendo año tras año gracias al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, la Federación de Moros y Cristianos, las clavarías, las asociaciones, el tejido festivo y todos los servicios municipales".

Un mes de actividades para todos los públicos

Las Fiestas Patronales 2026 han ofrecido una programación con más de ochenta actividades repartidas por toda la ciudad, consolidando un modelo de fiestas participativas y descentralizadas.

Durante el mes de julio, Torrent ha acogido conciertos, espectáculos familiares, musicales, teatro, actividades infantiles, competiciones deportivas, exhibiciones, bailes para mayores, ferias, monólogos y propuestas culturales que han llenado plazas y calles de ambiente festivo.

Procesión de los Santos Patronos Abdón y Senén. / A. T.

Especial protagonismo han tenido las Fiestas de Moros y Cristianos, con actos tan multitudinarios como el Pregón, la Entradeta Infantil, la Conquista Mora, la Reconquista Cristiana y una Gran Entrada que volvió a situar a Torrent entre las grandes ciudades festeras de la Comunitat Valenciana.

También destacaron el concierto gratuito de Rosa López, Natalia y Chema Rivas, organizado gracias a la colaboración con BIGSOUND Festival, que reunió a miles de personas en la Plaza de la Libertad y dejó uno de los momentos más emocionantes de las fiestas cuando Rosa López y Natalia interpretaron a capela Mi música es tu voz, conmemorando el 25 aniversario de Operación Triunfo.

Una Gran Entrada para la historia

La Gran Entrada Mora y Cristiana volvió a convertirse en el gran espectáculo de las fiestas, reuniendo a miles de espectadores durante más de cinco horas de desfile. Más de 3.000 festeros, músicos, bailarines y participantes tomaron parte en un recorrido espectacular en el que brillaron los boatos de las alferecías y capitanías cristianas y moras, acompañados por las doce filaes cristianas y las doce comparsas moras que integran la Federación de Moros y Cristianos de Torrent.

La riqueza artística de los desfiles, la calidad de las escenografías, la música festera y el excelente nivel organizativo consolidaron nuevamente la Gran Entrada como uno de los acontecimientos festivos más importantes de la Comunitat Valenciana.

Devoción y emoción en el día de los Santos Patronos

El broche institucional y religioso llegó con la celebración del 30 de julio, festividad de los Santos Abdón y Senén. La tradicional Misa de Campaña abrió una jornada que continuó por la tarde con la Solemne Misa Mayor en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora y la multitudinaria procesión por las calles del casco histórico.

Cientos de vecinos acompañaron las imágenes de los Santos Patronos en un recorrido marcado por la emoción, el recogimiento y la devoción, acompañados por autoridades, clavarios y bandas de música, poniendo de manifiesto el profundo arraigo que esta celebración mantiene entre los torrentinos.

Una Gran Mascletà Nocturna para despedir las fiestas

Las Fiestas Patronales 2026 concluyeron con un espectacular castillo de fuegos artificiales en la Plaza Mayor y, posteriormente, con una impresionante Gran Mascletà Nocturna, que congregó a miles de personas frente a la Plaza Unió Musical.

El disparo de la Pirotecnia Hermanos Caballer puso el colofón a un mes de celebraciones y convirtió la despedida de las fiestas en un momento de emoción compartida entre vecinos y visitantes, cerrando unas jornadas que han destacado por su elevada participación y excelente ambiente.

Presentados los cargos festeros de 2027

Como marca la tradición, la medianoche del día de los Santos Patronos sirvió también para abrir oficialmente un nuevo ciclo festero con el nombramiento, desde la Torre, de los máximos representantes de las Fiestas de Moros y Cristianos de 2027.

Los nuevos cargos serán:

Alférez Cristiano: Ángel Raga Tordera, de la Molt Hospitalària Filà dels Cavallers de Sant Joan de Jerusalem .

Ángel Raga Tordera, de la . Capitana Cristiana: Marisa Martínez Ros, de Dames de Corps de la Reina Na Violant .

Marisa Martínez Ros, de . Alférez Moro: Carlos Martínez Puig, de la comparsa Muladins d'Ali-Bufat Muley de Torrent .

Carlos Martínez Puig, de la comparsa . Capitán Moro: Manolo Blázquez González, de la comparsa Omeyas.

Con este acto cargado de simbolismo, Torrent despidió oficialmente las fiestas de 2026 y comenzó la cuenta atrás hacia unas nuevas celebraciones que volverán a reunir a miles de personas en torno a una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.