Torrent llena agosto de cultura con más de 30 actividades al aire libre en la tercera edición de ‘A la Lluna de Torrent’

El Ayuntamiento de Torrent pondrá en marcha este sábado, 1 de agosto, la tercera edición de ‘A la Lluna de Torrent’, una programación cultural y de ocio que se prolongará hasta el 30 de agosto con más de una treintena de actividades repartidas por plazas, parques, barrios, urbanizaciones y núcleos diseminados del municipio.

Música, cine de verano, humor, magia, teatro, animación infantil, cuentacuentos, baile e incluso una competición de cubos de Rubik forman parte de una iniciativa que se ha consolidado como una de las principales propuestas municipales para mantener viva la actividad cultural durante el mes de agosto.

La programación ha sido organizada de forma conjunta por las concejalías de Cultura, Juventud, Dona, Participación Ciudadana, Servicios Sociales y Fiestas, con actividades dirigidas a todas las edades.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que "'A la Lluna de Torrent' llega a su tercera edición convertida en una programación plenamente consolidada. Agosto no debe ser un mes sin actividad y, por eso, queremos que Torrent permanezca viva, activa y llena de cultura, ofreciendo alternativas para quienes se quedan en la ciudad y creando nuevos espacios de encuentro y convivencia".

Tercera edición de ‘A la Lluna de Torrent’. / A. Torrent

31 propuestas en 16 escenarios diferentes

La edición de este año reunirá 31 propuestas culturales y de ocio, distribuidas a lo largo de 11 jornadas de programación, principalmente durante los fines de semana, y repartidas en 16 emplazamientos distintos. Además, incluirá nueve sesiones de cine de verano en otros tantos escenarios y, como novedad, una competición oficial de speedcubing durante los días 29 y 30 de agosto.

"Hemos preparado más de treinta propuestas para todas las edades. Queremos que cada niño, joven, adulto o persona mayor encuentre una actividad con la que disfrutar y que cada fin de semana se convierta en una oportunidad para compartir el espacio público, encontrarnos y seguir construyendo ciudad", ha señalado Folgado.

Uno de los objetivos del programa vuelve a ser acercar la cultura a todos los rincones de la ciudad. Por ello, las actividades llegarán tanto al centro urbano como a barrios, urbanizaciones y núcleos diseminados, entre ellos El Vedat, Colonia Blanca, El Pantano, Mas del Jutge, Parc Central, la plaza de la Iglesia, la plaza América o la avenida Olímpica, entre otros.

En este sentido, la alcaldesa ha subrayado que "la cultura no debe concentrarse en un único espacio. Volvemos a recorrer los barrios, las plazas, las urbanizaciones y los núcleos diseminados para acercar las actividades a los vecinos y convertir cada rincón de Torrent en un punto de encuentro, participación y convivencia".

Tercera edición de ‘A la Lluna de Torrent’. / A. Torrent

Actividades para toda la familia

La programación incluye espectáculos infantiles como 'Un verano para contArte', actuaciones de magia, teatro musical, cuentacuentos y animación, además de conciertos, monólogos, tributos musicales, espectáculos de copla, rumbas y sevillanas para el público adulto.

La música será uno de los grandes protagonistas durante todo el mes con actuaciones como Sunset Stéreo, tributos a Manolo Escobar, homenajes a Miguel Ríos, Serrat y Sabina, conciertos de Salvador Arroyo y Juanvi Gil, Hermanos Marín, Verónica Avellán, El Poleo o Emilio Solo.

El cine de verano volverá a ocupar un lugar destacado con nueve sesiones de 'Cinema a la Lluna', todas ellas a las 22.30 horas, con películas de animación, aventuras, comedia, cine familiar y producciones de contenido histórico y social.

Como principal novedad, la Sala Cívica de l'Antic Mercat acogerá los días 29 y 30 de agosto La Torre Open 2026, una competición de speedcubing vinculada a la World Cube Association, en la que los participantes pondrán a prueba su rapidez y habilidad para resolver cubos de Rubik.

El Vedat y Colonia Blanca inauguran la programación

La tercera edición arrancará este sábado con tres actividades simultáneas en El Vedat y Colonia Blanca.A las 20.00 horas, la calle Font de Sant Lluís, 16, acogerá el cuentacuentos musical 'Un verano para contArte', dirigido al público familiar.

Posteriormente, a las 23.00 horas, el mismo espacio recibirá la actuación de Sunset Stéreo, una banda valenciana que ofrecerá un recorrido por grandes éxitos internacionales del pop y el rock de los años ochenta.

De forma paralela, 'Cinema a la Lluna' comenzará a las 22.30 horas en Colonia Blanca, con la proyección de la comedia española 'Cuerpo escombro', protagonizada por Dani Rovira, Ernesto Sevilla y El Langui, entre otros intérpretes.

Para cerrar la presentación del programa, Folgado ha invitado a los torrentinos a participar en las actividades: "Este sábado comienza un mes entero de cultura compartida. Invitamos a las familias y a personas de todas las edades a salir, disfrutar de las actividades y hacer suyo un programa que convierte nuestras calles y plazas en lugares llenos de música, historias, cine, ilusión y convivencia".