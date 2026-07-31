Los vecinos desalojados de cuatro fincas en Bonrepòs i Mirambell vuelven a sus casas: “Cuando salimos olía muchísimo a gas”

Los vecinos y vecinas desalojados anoche de cuatro fincas y un bar situados junto a una obra en las calles Ernest Lluch y Pintor Lluch de Bonrepòs i Mirambell, al existir un posible riesgo de desprendimiento de tierras, han podido volver a sus casas sobre las 00:00 horas, una vez que los servicios técnicos municipales y de emergencias comprobaron que ya no existía riesgo para los inmuebles.

La primera evacuación se produjo en la finca situada junto al solar de los desprendimientos, pero de forma preventiva también fueron desalojadas varias viviendas de la calle Pintor Lluch, una vía paralela, mientras se evaluaba la seguridad de la zona. No obstante, la situación quedó normalizada durante la noche y a partir de la medianoche las familias pudieron regresar a sus casas de forma escalonada. Asimismo, el suministro de agua quedó restablecido tras las actuaciones realizadas.

Derrumbe de tierras en el solar contiguo a la finca que fue desalojada en Bonrepòs. / Laura Florentino

Según han relatado varios vecinos a Levante-EMV, el desalojo se produjo con gran rapidez. Los afectados explican que agentes de la Policía Local fueron entrando "a toda prisa" en los edificios y bajos comerciales afectados para avisar a los residentes de que debían abandonar sus viviendas de inmediato ante el riesgo de derrumbe.

En apenas unos minutos, todos los vecinos se encontraban ya en la calle, mientras numerosos residentes del municipio permanecían en la zona siguiendo con preocupación la evolución de la situación, que finalmente quedó en un susto tras varias horas de tensión en la localidad, debido a que este desalojo se produce apenas dos semanas después de que un edificio se derrumbara en Benetússer.

Rotura de una tubería

Una de las vecinas afectadas ha relatado a este diario que el desalojo comenzó alrededor de las 21:00 horas. Según explica, el movimiento del terreno provocó la rotura de una tubería de agua y, como consecuencia del peso y la situación generada, también se vio afectada la conducción de gas, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad. “Cuando salimos olía muchísimo a gas”, asegura.

Una de las fincas desalojadas a la izquierda y el derrumbe de la obra a la derecha. / Laura Florentino

La vecina explica que, al recibir el aviso, varios residentes salieron rápidamente de sus viviendas para desalojar el edificio y retirar sus vehículos, ya que había coches estacionados junto a la zona afectada. “Nos asustamos muchísimo”, reconoce, y añade que se siente aliviada porque el incidente no ocurriera de madrugada. “Afortunadamente no nos pilló durmiendo con mis hijas dentro de casa. Si hubiera sido de noche, con el olor a gas que había, podría haber sido mucho peor”, señala.

La alerta saltaba tras comprobarse la inestabilidad del terreno donde se realizaban unos trabajos. De hecho, la obra ya había sido parada formalmente por el ayuntamiento el pasado lunes, 27 de julio, al detectarse un peligro real de deslizamiento de tierras que amenazaba la estructura de los edificios colindantes, al no tener las pertinentes medidas de contención.

Desalojan una finca en Bonrepòs i Mirambell tras unas obras que han provocado riesgo de desprendimiento. / Levante-EMV

Cortes de suministros básicos

Los bomberos llegaron sobre las 21 horas. Como medida de prevención y para garantizar la seguridad de la zona afectada, se procedió al corte inmediato del suministro de agua potable y del gas ciudad. Los técnicos trabajaron sobre el terreno para evaluar los daños y asegurar la zona antes de permitir el restablecimiento de los servicios básicos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell informó a través del bando municipal para mantener informada a la ciudadanía en tiempo real sobre la evolución de la incidencia, las restricciones de paso y las instrucciones de seguridad dictadas para el entorno a la finca.

Una vez los informes técnicos confirmaron que no existía riesgo para la habitabilidad del edificio, los residentes pudieron volver a sus casas.