Aldaia reclama a la CHJ un informe oficial que explique qué ocurrió durante la dana del 29 de octubre

El pleno del Ayuntamiento de Aldaia ha vuelto a reclamar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que elabore un informe oficial en el que sus técnicos expliquen qué ocurrió durante las inundaciones provocadas por la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024. La petición quedó recogida en la enmienda a la totalidad presentada por el PSPV a una moción de Compromís sobre el proyecto de acondicionamiento y desvío del barranco de la Saleta, después de que el Gobierno central autorizara a mediados de julio autorizara las obras del tramo principal del barranco de La Saleta con una inversión de 132 millones de euros.

El texto inicial de la coalición valencianista planteaba solicitar una amplia documentación técnica sobre la obra y abrir un proceso de información y participación con los municipios afectados -la propia Aldaia y el barrio del Cristo, Quart de Poblet, Alaquàs y Xirivella-, pero fue sustituido en el pleno por la propuesta socialista formada por dos acuerdos: uno de respaldo del ayuntamieno al proyecto para proteger de las inundaciones al municipio y un segundo en el que reitera directamente a la CHJ la petición de un informe oficial que permita conocer los detalles de las inundaciones.

La enmienda socialista salió adelante con la mayoría absoluta del gobierno del PSPV, que contó con el respaldo del PP, mientras que Compromís, VOX y la edil no adscrita se abstuvieron.

El portavoz de Compromís, Lluís Albert Granell, se abstuvo a pesar de ver enmendada su moción porque dijo que el texto final aprobado sí venía a reconocer que el pleno de Aldaia "exija esos informes a la CHJ" para saber lo que sucedió ese fatídico día, ya que hasta el momento la Confederación "no ha informado y ha ofrecido pocos datos". En su intervención, el regidor valencianista, que rechazó que se le acuse de "traidor y enemigo" por pedir esa documentación", se preguntó si el proyecto aprobado para soterrar una parte del barranco por un canal por el que pasarán 100 metros cúbicos "es realmente la solución", ya que hay datos de que por la Saleta pasó un caudal de entre 1.000 y 1.200 metros cúbicos, "el doble del Ebro llegó a Aldaia".

De ahí su exigencia de información al Gobierno reconocida finalmente en la propuesta final, porque Granell también dejó la "duda" de si "crear un barranco nuevo igual no es la mejor opción", por su desvío más hacia el barrio del Cristo. "¿No puede ser peligroso?", se cuestionó.

Qué pasó con el agua el 29 de octubre

El informe solicitado deberá aclarar, según la redacción de la enmienda, los detalles de las inundaciones. La petición cobra especial relevancia ante las dudas existentes sobre los caudales registrados, los recorridos seguidos por el agua, los puntos de desbordamiento y la incidencia que pudieron tener los distintos barrancos y sistemas hidráulicos sobre los núcleos urbanos.

La moción inicial de Compromís vinculaba esta necesidad de información con la nueva realidad que dejó al descubierto la dana. El grupo defendía que los datos recogidos durante aquel episodio extremo obligan a revisar y contrastar las previsiones anteriores sobre el comportamiento del barranco de la Saleta. El texto mencionaba expresamente los caudales reales o estimados, los puntos de desbordamiento, el arrastre de sólidos y los daños ocasionados en los municipios afectados. También reclamaba conocer la justificación hidrológica e hidráulica del proyecto, los caudales de diseño utilizados y los posibles efectos de la actuación aguas abajo.

Compromís proponía, además, que la CHJ, la Dirección General del Agua y el Ministerio para la Transición Ecológica remitieran la documentación técnica disponible, incluidos los estudios actualizados y los informes utilizados para definir la solución finalmente proyectada.

Una enmienda reduce los cinco acuerdos a dos

La propuesta original de Compromís incluía cinco puntos. Además de reclamar los estudios técnicos, pedía analizar específicamente los efectos de las obras sobre Aldaia, el Barrio del Cristo y los municipios situados aguas abajo, así como su coordinación con las actuaciones previstas en los barrancos del Pozalet y del Poyo y en el resto de la cuenca. También planteaba crear un espacio de participación institucional antes del comienzo de las obras para que los ayuntamientos pudieran conocer el proyecto constructivo, plantear dudas y formular posibles propuestas de mejora.

La enmienda a la totalidad del PSPV, que no fue explicada por ningún regidor, sustituyó estos cinco acuerdos por dos. Los socialistas justificaron su alternativa señalando que el proyecto ha sido objeto de un largo procedimiento administrativo dirigido por la CHJ, con diferentes periodos de información pública y presentación de alegaciones. Según la exposición de motivos socialista, el Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de esta actuación, "considerada de interés general y destinada a reducir el riesgo de inundaciones" en Aldaia y otros municipios del área metropolitana de València.

Asimismo el PSPV sostiene que la solución está avalada por los estudios elaborados por la Confederación Hidrográfica del Júcar y por los informes y autorizaciones de los organismos que han participado en su tramitación.

Sin embargo, el segundo punto sí que pone el foco en la necesidad de que el organismo de cuenca aporte una explicación técnica sobre el comportamiento del agua durante la catástrofe, que afectó con especial intensidad a Aldaia.