Bonrepòs i Mirambell paralizó la obra cuatro días antes del desalojo de las fincas: "Vimos que la calle Paz bajaba y no había muros de contención"

La investigación del ayuntamiento sobre el desprendimiento de tierras en una parcela en obras en Bonrepós i Mirambell continúa su proceso tras el desalojo de varias fincas por riesgo de derrumbe. Los vecinos y vecinas desalojados el pasado jueves pudieron volver a sus casas sobre las 00:00 horas, una vez que los servicios técnicos municipales y de emergencias comprobaron que ya no existía riesgo para los inmuebles y el agua volvió sobre las 10 de la mañana del día siguiente.

La alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, Raquel Ramiro, ha desvelado que el ayuntamiento ya había paralizado la obra cuatro días antes del desprendimiento al detectar indicios de que algo no iba bien. "El lunes firmé el decreto de la paralización de la obra. Llevaba dos semanas diciendo que no lo veía bien. Me extrañaba mucho que se estuviera excavando tanto hacia abajo. En otras edificaciones se hizo un muro pantalla, se hizo muy bien y se trabajó muy bien, pero no entendía por qué se estaba haciendo de esta manera en esa obra", ha explicado en declaraciones a Levante-EMV.

Sin instalar un muro pantalla

Ramiro ha indicado que el proyecto contaba con un estudio geotécnico que avalaba ejecutar la excavación sin instalar un muro pantalla, es decir, sin un sistema de contención perimetral para sujetar el terreno durante los trabajos. "El estudio geológico avalaba construir al aire, es lo que han hecho, lo de no poner el muro pantalla", ha afirmado.

Según ha señalado, el consistorio empezó a sospechar cuando observó un pequeño hundimiento en la calle Paz y solicitó documentación a la promotora. "Nos la dieron en el minuto cero que se pidió y se decidió por parte del consistorio paralizar la obra", ha afirmado.

Las conducciones discurrían junto a los solares porque se trata de una zona que llevaba años sin edificarse.

Como consecuencia, los servicios de emergencia procedieron al corte inmediato del suministro de agua y gas y se decidió evacuar las viviendas colindantes. "Desalojamos las viviendas por precaución, pero no pasó nada de nada. Hay que decir las cosas como son", ha insistido Ramiro.

Las obras que provocaron el derrumbe de Bonrepòs i Mirambell. / Miguel Angel Montesinos

Sin daños estructurales

Tras las inspecciones realizadas durante la noche, el ayuntamiento ha confirmado que no existen daños estructurales en los edificios afectados. No obstante, el consistorio mantendrá paralizadas las obras de la parcela donde se produjo el desprendimiento y de la parcela contigua hasta esclarecer completamente lo sucedido.

Estudiarán responsabilidades

Ramiro ha avanzado que el consistorio revisará toda la documentación del proyecto y analizará el estudio geotécnico que avaló el sistema de excavación utilizado. "Vamos a ir contra el estudio geológico que se realizó porque entendemos que algo ha fallado", ha asegurado. Asimismo, ha indicado que los técnicos municipales revisarán toda la documentación antes de adoptar nuevas decisiones y también han solicitado informes a las compañías suministradoras de agua, gas y electricidad para cuantificar los daños y esclarecer las causas del incidente.

Una de las fincas desalojadas por el derrumbe en unas obras de Bonrepòs i Mirambell. / Miguel Angel Montesinos

La normalidad ya ha vuelto al municipio

Durante la mañana de este viernes quedó completamente restablecido el suministro de agua y la situación volvió a la normalidad.

"Tenemos ya todo restablecido, el agua desde las 10 de la mañana. No hubo ninguna incidencia, ni personal ni de ningún tipo", ha concluido Ramiro, agradeciendo la rápida actuación de la Policía Local y de los servicios de emergencia, cuyo dispositivo permitió que el incidente quedara finalmente en un importante susto sin consecuencias personales.