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Seis trenes especiales de Metrovalencia para las fiestas patronales de Museros: nuevos horarios y rutas

El servicio nocturno de Metrovalencia se refuerza el 1 y 2 de agosto con seis trenes adicionales para la Cabalgata de Disfraces de Museros

Metrovalencia reforzará su servicio para la Cabalgata de Disfraces de Museros

Metrovalencia reforzará su servicio para la Cabalgata de Disfraces de Museros

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Laura Florentino

Laura Florentino

Museros

Metrovalencia reforzará el servicio nocturno de la Línea 3 (Aeroport-Rafelbunyol) durante la noche del sábado 1 de agosto y la madrugada del domingo 2 para facilitar los desplazamientos con motivo de las fiestas patronales de Museros y, especialmente, de la tradicional Cabalgata de Disfraces.

Aunque los sábados ya existe servicio nocturno habitual de fin de semana, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha previsto seis trenes especiales adicionales para atender el incremento de viajeros que se espera durante la celebración.

Destino Riba-roja y Avinguda del Cid

En concreto, desde Rafelbunyol saldrán dos trenes especiales con destino Riba-roja y Avinguda del Cid, que pasarán por la estación de Museros a las 2.01 y 3.36 horas, respectivamente.

Además, desde Museros partirán dos trenes con destino Rafelbunyol a las 6.00 y 6.50 horas. También habrá un convoy con destino Aeroport a las 6.55 horas y otro hacia Ribarroja a las 7.23 horas.

Noticias relacionadas y más

FGV recomienda a los usuarios consultar los horarios antes de viajar a través de la página web de Metrovalencia, la aplicación oficial, el teléfono gratuito de Atención al Cliente o sus canales oficiales en redes sociales para conocer con detalle los horarios del servicio especial.

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