Alfafar rescata su patrimonio tras la dana con un inventario de todas sus obras históricas

La dana no solo se llevó por delante infraestructuras y viviendas, tambíen afectó a un importante legado patrimonial. Un año y medio después, el Ayuntamiento de Alfafar podrá conocer el nivel de afectación de sus obras, establecer medidas de protección ante otros posibles incidentes, y lo que es casi más importante, inventariarlas y catalogarlas, para ponerlas en valor y darlas a conocer en l'Alqueria del Pi.

Dentro de es objetivo, el consistorio ha recibido este lunes la visita del diputado de Cultura de la Diputación de Valencia, Francisco Teruel Machí, acompañado por un equipo técnico especializado, para evaluar el estado de conservación de las obras patrimoniales y establecer las primeras medidas de conservación preventiva. El análisis se ha centrado especialmente en las piezas afectadas por la humedad y el lodo, como la emblemática obra La Jura de Santa Gadea.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha señalado que «la recuperación del municipio también pasa por proteger aquello que forma parte de nuestra historia. Esta visita nos permite dar un primer paso para conservar y poner en valor un patrimonio que pertenece a todos los vecinos y vecinas».

La obra La Jura de Santa Gadea en el Ayuntamiento de Alfafar. / A.A.

Esta actuación supone el primer paso de un proyecto que impulsará el departamento de Cultura una vez finalice la reconstrucción del municipio. La iniciativa contempla la realización de un inventario y una catalogación completos del patrimonio cultural de Alfafar, un trabajo que permitirá identificar, documentar y estudiar cada pieza para conocer mejor su origen, características, estado de conservación e importancia histórica.

El proyecto se desarrollará con la intención de contar con la colaboración de la Universitat de València y permitirá preservar, organizar y poner en valor el patrimonio cultural municipal. Además, con la reapertura de la Alqueria, este espacio albergará la conservación y difusión de estas obras mediante exposiciones y acciones que acerquen el patrimonio a toda la ciudadanía.

Exposición en l'Alqueria del Pi

Por su parte, el concejal de Cultura y Fiestas, Carles Muñoz, ha destacado que «queremos conocer con detalle las piezas que forman parte del patrimonio municipal y su estado para poder conservarlas y acercarlas a la ciudadanía. La futura reapertura de la Alqueria será clave para desarrollar este trabajo».

Con esta iniciativa, el ayuntamiento reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio cultural de Alfafar, garantizando su protección y promoviendo el conocimiento de la historia y la identidad del municipio para las generaciones presentes y futuras.