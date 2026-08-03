Ciudadanos cuestiona la adjudicación de contratos lúdicos de Moncada a una empresa vinculada a un excandidato del PSPV

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Moncada, Jesús Gimeno, ha denunciado las “graves dudas” que, a su juicio, rodean la adjudicación del contrato para la producción de actos lúdicos y festivos del municipio, después de que la totalidad de los seis lotes de la licitación, valorada en más de 54.000 euros para el periodo 2026-2027, haya sido adjudicada a la mercantil Eventos Infinito & Comunicación, S.L, donde trabaja una persona que aparece en las listas del PSPV en la spasadas elecciones municipales. El gobierno local, que ya fue inforado en el último pleno por el propio Gimeno, ha asegurado a este diario que no existe ninguna irregularidad en el proceso de adjudicación, como el propio edil de Ciudadanos afirma, y por tanto no va a hacer ninguna valoración más.

Durante el último pleno Jesús Gimeno, cuestionó el desarrollo del procedimiento al considerar que existen diferencias en el trato dispensado a las empresas que concurrieron al concurso público. Según ha explicado, la documentación del expediente refleja que la empresa Espectáculos Sergio Sevilla, que inicialmente presentó la oferta mejor valorada en los lotes 4, 5 y 6, recibió hasta dos requerimientos de la Mesa de Contratación para justificar la viabilidad económica de su propuesta. Tras el segundo requerimiento, la mercantil fue finalmente excluida del proceso.

La empresa fue la encaragada de colocar la pantalla para ver el Mundial. / A.P.

En cambio, según sostiene Gimeno, la empresa finalmente adjudicataria obtuvo los seis lotes sin que durante la tramitación se le solicitara ninguna aclaración o subsanación.

A ello añade que uno de las personas relevantes que forma parte de la operativa de la empresa adjudicataria, Carlos Cañaveras Moreno, figuró oficialmente en la candidatura del PSPV de Moncada en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2023.

Instalación de pantallas de fútbol para el Mundial

Además, señala que Eventos Infinito & Comunicación, S.L. ha resultado adjudicataria en los últimos años de múltiples contratos menores (sin licitación) relacionados con la producción audiovisual y la organización de eventos, entre ellos la instalación de pantallas gigantes durante el Mundial de fútbol, la infraestructura de la Gala del Deporte y otros espectáculos organizados en distintos barrios del municipio.

Gimeno señala que “no estamos acusando al equipo de gobierno de una ilegalidad, aunque tampoco la descartamos. Sin embargo, la coincidencia política y la disparidad de criterios en la fiscalización de las ofertas son hechos incontestables que exigen explicaciones públicas”, afirma el concejal.

El edil considera que la situación genera “una sombra justificada de presunto trato de favor” por parte del gobierno y reclama que se aporten todas las explicaciones necesarias para despejar cualquier duda sobre la imparcialidad del procedimiento y la reiteración en la contratación de múltiples contratos menores a esta empresa.

“Estamos ante un evidente doble rasero que genera una sombra justificada de presunto trato de favor. Los recursos de los vecinos de Moncada deben gestionarse con impecable imparcialidad y esto hoy por hoy lo ponemos en duda” concluye.