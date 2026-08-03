Catarroja promoverá la declaración del Cant de la Carxofa y la romería de Sant Pere al Port como Bienes Inmateriales

El Ayuntamiento de Catarroja impulsará la tramitación para que el Cant de la Carxofa, en honor al Santísimo Cristo de la Piedad, y la Romería de Sant Pere al Port obtengan una doble protección como Fiestas de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana y Bienes Inmateriales de Relevancia Local. Asimismo, promoverá la declaración de la campana Sant Antoni Ora Pro Nobis como Bien de Relevancia Local.

Estas iniciativas tienen su origen en el trabajo de investigación, documentación y divulgación desarrollado por el doctor David Jorge García, profesor de la Universitat Politècnica de València y vecino de Catarroja, quien durante los últimos años ha profundizado en el estudio de algunas de las manifestaciones culturales más representativas del municipio. Fruto de esta labor, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura y Fiestas, ha asumido la tramitación de los expedientes para promover su reconocimiento oficial.

En el caso del Cant de la Carxofa, el consistorio da continuidad al proceso de investigación y recuperación de esta tradición con el objetivo de avanzar tanto en su declaración como Fiesta de Interés Turístico Local como en su protección como Bien Inmaterial de Relevancia Local, reforzando así el valor histórico, artístico e identitario de una celebración profundamente ligada a las Fiestas Mayores de Catarroja.

La Romería de Sant Pere al Port seguirá el mismo procedimiento para consolidar el reconocimiento institucional de una celebración estrechamente vinculada a la historia marinera del municipio y a la relación de Catarroja con l'Albufera.

775 aniversario del Comú de Pescadors de l'Albufera

Esta iniciativa se enmarca, además, en la estrategia municipal para recuperar y difundir el patrimonio del Puerto de Catarroja, como ya quedó reflejado con la reciente inauguración del mural cerámico instalado en la Casa de los Pescadores, un homenaje a la Comunidad de Pescadores de Catarroja con motivo del 775 aniversario del Comú de Pescadors de l'Albufera.

Asimismo, el Ayuntamiento promoverá la declaración de la campana Sant Antoni Ora Pro Nobis como Bien de Relevancia Local, incorporando este elemento al patrimonio histórico y cultural protegido del municipio.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado que "el patrimonio de un pueblo no se conserva únicamente desde las instituciones; se mantiene vivo gracias a las personas que, generación tras generación, han sabido cuidar sus tradiciones, su cultura y sus símbolos. La responsabilidad del ayuntamiento es escuchar ese impulso colectivo, apoyarlo y convertirlo en reconocimiento institucional para que siga formando parte del futuro de Catarroja".