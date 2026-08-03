La Escuela d’Estiu de la Casa de la Dona de Torrent impulsa la conciliación con apoyo de la Generalitat

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha visitado este lunes la Escuela d’Estiu de la Casa de la Dona de Torrent, donde ha podido conocer de primera mano el desarrollo de este programa municipal, subvencionado por el Plan Corresponsables de la Generalitat Valenciana y dirigido a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante el mes de agosto.

Acompañada por la concejala de Mujer y responsable de la Casa de la Dona, Amparo Chust, la consellera ha recorrido las instalaciones coincidiendo con el inicio del primero de los dos turnos de esta escuela de verano, destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Bajo el lema "Expedición a la Tierra Mágica, una aventura semanal entre naturaleza y fantasía", la programación combina talleres, juegos cooperativos, actividades relacionadas con el medio ambiente, propuestas creativas y dinámicas de convivencia, además de incluir transporte y picnic para facilitar la participación de las familias.

Susana Camarero visita la Escuela d’Estiu de Torrent y destaca el apoyo de la Generalitat a la conciliación familiar. / A. Torrent

"Una muestra del compromiso de la Generalitat con la corresponsabilidad"

Durante la visita, Camarero ha destacado que "la Escuela de Verano de Torrent es una de las más importantes de las que tenemos distribuidas por la Comunitat Valenciana y constituye una muestra del compromiso de la Generalitat con la corresponsabilidad, ayudando a padres y madres para que, durante el periodo vacacional, sus hijos e hijas estén cuidados, compartan experiencias con otros niños y puedan conciliar".

La vicepresidenta también ha puesto en valor "el concepto de excelencia aplicado por el Ayuntamiento de Torrent a este servicio público, porque no se trata únicamente de que los niños y niñas pasen unas horas atendidos, sino de que las aprovechen participando en actividades culturales y lúdicas, leyendo y aprendiendo también sobre el medioambiente".

Asimismo, ha subrayado la colaboración entre ambas administraciones para ofrecer recursos de conciliación durante todo el año. "Gracias a la colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Torrent ofrecemos espacios de diversión, convivencia y aprendizaje para que los menores aprovechen y disfruten sus vacaciones, dando continuidad durante el verano a las actividades que también se desarrollan en otros periodos del año, como la escuela de Navidad", ha señalado.

En este sentido, Camarero ha recordado que durante 2025 un total de 487 entidades de la Comunitat Valenciana se beneficiaron de las ayudas del Plan Corresponsables, con una inversión superior a los 16,2 millones de euros.

Susana Camarero visita la Escuela d’Estiu de Torrent. / A. Torrent

Chust agradece el respaldo de la Generalitat

Por su parte, la concejala de Mujer y responsable de la Casa de la Dona, Amparo Chust, ha agradecido la visita de la vicepresidenta y el apoyo de la Generalitat a los programas municipales.

"Agradecemos a la vicepresidenta primera y consellera y a la directora general que hayan visitado Torrent para conocer directamente el trabajo que estamos realizando desde la Casa de la Dona. Su presencia demuestra el compromiso compartido entre el Ayuntamiento y la Generalitat para seguir ofreciendo recursos útiles, gratuitos y de calidad a las familias", ha afirmado.

Chust ha destacado que "la financiación del Plan Corresponsables hace posible que durante el mes de agosto podamos ofrecer una alternativa educativa y segura para los niños y niñas, precisamente en unas fechas en las que muchas familias tienen más dificultades para compatibilizar sus horarios laborales con el cuidado de sus hijos e hijas".

Además, ha señalado que "la Escuela d’Estiu no es únicamente un recurso de conciliación, sino también un espacio de aprendizaje, convivencia y crecimiento personal en el que los menores desarrollan su creatividad, aprenden a trabajar en equipo y disfrutan de experiencias positivas durante sus vacaciones".

La edil ha añadido que "desde el Ayuntamiento queremos que la Casa de la Dona continúe siendo un espacio cercano, abierto y capaz de responder a las necesidades reales de las familias torrentinas durante todo el año".

Susana Camarero durante su visita a la Escuela d’Estiu de Torrent. / A. Torrent

Espacio de Juego Libre para la primera infancia

Durante la visita también se dio a conocer la tercera edición del Espacio de Juego Libre, otra de las iniciativas financiadas por el Plan Corresponsables y dirigida a menores de 0 a 3 años y sus familias.

Este servicio se desarrolla durante julio y agosto en la Bebeteca-Ludoteca de la Casa de la Dona, un espacio climatizado y adaptado a la primera infancia que funciona como refugio climático y en el que los menores, siempre acompañados por un adulto, pueden disfrutar de materiales y juegos orientados al desarrollo motriz, sensorial y social.

Sobre este recurso, Chust ha destacado que "el Espacio de Juego Libre complementa la Escuela d’Estiu y nos permite atender diferentes etapas de la infancia. Mientras la escuela facilita la conciliación de las familias con menores de 6 a 12 años, la Bebeteca-Ludoteca ofrece a quienes tienen niños y niñas de hasta 3 años un lugar fresco, cómodo y preparado para compartir tiempo de calidad".

Con ambas iniciativas, el Ayuntamiento de Torrent mantiene durante el verano una oferta gratuita destinada a favorecer la conciliación familiar, el ocio educativo y el bienestar infantil, gracias a la colaboración con la Generalitat Valenciana a través del Plan Corresponsables.