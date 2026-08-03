Éxito de la primera Escuela de Verano 100% inclusiva de Paiporta, que consolida un nuevo modelo de inclusión y conciliación familiar

La Escuela de Verano 2026 de Paiporta ha finalizado después de seis semanas de actividad consolidando un modelo que sitúa la inclusión y la conciliación familiar en el centro de las políticas educativas municipales. En total, 419 niñas y niños de entre 2 y 12 años han disfrutado de la programación desarrollada entre el 23 de junio y el 31 de julio, una edición que ha obtenido una excelente valoración por parte de las familias y que se consolida como un referente de educación 100% inclusiva.

La vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, y la concejala de Educación, Olga Sandrós, han asistido a la jornada de clausura, donde han podido compartir impresiones con el equipo educativo responsable de la escuela y conocer de primera mano el balance de la actividad.

Así, Sandrós ha señalado que “cuando se cierran las puertas de la Escuela de Verano, lo que queda es mucho más que juegos o talleres. Quedan nuevas amistades, experiencias compartidas, familias que han podido conciliar durante las vacaciones escolares y, sobre todo, la confirmación de que una escuela de verano plenamente inclusiva es posible”.

Escuerla de verano de Paiporta. / A.P.

En este sentido, la vicealcaldesa, Marian Val, ha añadido que “esta Escuela de Verano es un ejemplo del modelo de pueblo que estamos construyendo. Desde el Ayuntamiento continuaremos impulsando una inclusión transversal que esté presente en todos los servicios municipales, porque solo así podemos garantizar una Paiporta más accesible, más igualitaria y con oportunidades para todas las personas”.

Una escuela 100% inclusiva

Esta ha sido la primera Escuela de Verano municipal 100% inclusiva, con una organización adaptada para que todas las niñas y niños pudieran participar en igualdad de condiciones. El proyecto ha atendido a 40 participantes con necesidades específicas de apoyo educativo, de los cuales 8 requerían una atención más especializada.

Esto ha sido posible gracias a un equipo formado por 47 monitoras y monitores, 22 de ellos y ellas especialistas en inclusión, además de dos coordinadores y el apoyo de personal en prácticas, sumando un total de 63 profesionales.

La metodología de trabajo, basada en la atención individualizada, la convivencia y la participación activa, ha permitido adaptar las actividades a las necesidades de cada niña y niño y favorecer un entorno de convivencia donde la diversidad se ha convertido en un elemento enriquecedor para todo el grupo.

Val ha destacado que “hacer posible una Escuela de Verano 100% inclusiva ha requerido una importante planificación y un equipo humano especializado. La implicación de los profesionales ha sido fundamental para adaptar los recursos y garantizar una atención adecuada a cada niña y cada niño”.

Por su parte, la concejala de Educación, Olga Sandrós, ha señalado que “esta escuela es fruto de un gran trabajo de coordinación y seguimiento para dar respuesta a las necesidades de las familias y de las más pequeñas y pequeños” y ha querido felicitar a todo “el equipo, desde las técnicas del área de Educación hasta las monitoras y monitores, por esta gran labor”.

Una nota de excelente

Las encuestas de satisfacción realizadas al final de la actividad han reforzado el balance positivo de esta edición, con una valoración media excelente por parte de las familias. Entre los aspectos más destacados, las familias han valorado especialmente la profesionalidad e implicación del equipo educativo, el buen ambiente generado durante la escuela y la apuesta decidida por la inclusión, señalando que esta edición ha supuesto un importante salto cualitativo respecto a años anteriores.

La vicealcaldesa Marián Val y la concejala Olga Sandrós, visitaron la escuela. / A.P.

Esta valoración responde también al trabajo desarrollado por un equipo educativo multidisciplinar, integrado por profesionales de diferentes ámbitos como psicología, idiomas, artes escénicas o actividades deportivas, que ha permitido ofrecer una programación variada y adaptada a cada grupo de edad. Además, se han celebrado reuniones diarias de seguimiento para coordinar el trabajo educativo y dar respuesta inmediata a cualquier necesidad de las participantes y participantes. La comunicación con las familias también ha sido constante durante todo el mes mediante un canal específico de Telegram.

Desde la concejalía de Educación se ha subrayado que estas encuestas no solo permiten conocer el grado de satisfacción con el servicio, sino también recoger propuestas y sugerencias de las familias que ayudarán a continuar mejorando la Escuela de Verano en futuras ediciones.

Con este balance, el Ayuntamiento de Paiporta consolida una Escuela de Verano que combina educación, ocio y conciliación familiar, y que refuerza la inclusión como un eje fundamental de las políticas municipales dirigidas a la infancia.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha puesto en valor el resultado de esta primera edición y ha señalado que “la Escuela de Verano representa muy bien la manera en que entendemos los servicios públicos: recursos pensados para dar respuesta a las necesidades de las familias, con calidad, proximidad e igualdad de oportunidades. El compromiso del Ayuntamiento es continuar trabajando para que Paiporta sea un municipio donde todas las niñas y niños puedan crecer, participar y disfrutar de los mismos espacios, sin barreras”.