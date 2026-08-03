El mejor lugar de l'Horta para ver el eclipse solar: playa, conciertos, food trucks y 5.000 gafas gratis

Disfrutar del eclipse solar del 12 de agosto, en la playa, tomando una cerveza, comiendo una hamburguesa y escuchando buena música es posible a apenas 25 minutos de València. Puçol, decretado punto oficial de observación, se prepara para poder dar una experiencia única a los que elijan este enclave para disfrutar de este fenómeno único, y además, hacerlo con total garantía de seguridad. Justo, Puçol desde el 16 de julio, acoge en la zona de playa, la feria Solmarket, un gran espacio de ocio al aire libre que reúne food trucks con múltiples propuestas gastronómicas, desde hamburguesas, perritos, sushi o crepes, conciertos, sesiones de DJ, espectáculos, talleres, actividades infantiles y un market con propuestas para todos los públicos. La entrada será completamente gratuita y estará abierto durante el eclipse.

Aparcamientos y autobús

La zona elegida para ver el eclipse es en la playa, en la plaça Rosa dels Vents, y cuenta con un aforo de 1000 personas. El consistorio habilitará tres zonas de aparcamiento, la de Sol Market, así como una explanada situada en la zona norte, pero además, se fletará un autobús desde el núcleo urbano hasta la playa, que hará varios viajes desde horas antes del eclipse, para facilitar la llegada de los vecinos.

Platja de Puçol. Plaça Rosa dels Vents. / A.P.

Durante ese día, se instalará dos carpas informativas, una en la misma Plaza Rosa dels Vents y la otra en la Playa Norte, donde se repartirán unos folletos realizados por la Diputación con todas lasrecomendacioness a seguir, además de contar con presencia policial.

Reparto de 5.000 gafas homologadas

Para garantizar que los visitantes puedan observar el fenómeno con las gafas homologadas, el consistorio repartirá 5.000 de estas lentes los días previos, en tres puntos estratégicos: el ayuntamiento, la oficina de turismo y en el polideportivo. Solo se repartirán dos por persona.

Aumento de seguridad y cierre del parque natural

Para garantizar la seguridad ante la presencia multitudinaria para ver el eclipse, el consistorio aumentará sus efectivos. La Policía Local contará con la ayuda de la brigada municipal y de voluntarios de Protección Civil llegados desde otros municipios. También se ha confirmado la presencia de la Guardia Civil de Tráfico, en el desvío de la V-21, donde se suelen producir retenciones.

Precisamente por seguridad, el Ayuntamiento de Puçol ha decidido tras una reunión con la conselleria de Emergencias, cerrar el parque natural de la Costera, que está al otro lado de la zona de observación, para evitar cualquier riesgo de incendio ante la posible de llegada de observadores que no hayan encontrado hueco en la zona habilitada en la playa o que decidan alejarse de la multitud.

Jornada astronómica

Para mejorar aún más la experiencia, el Ayuntamiento de Puçol ha organizado una jornada astronómica el día antes del eclipse, en el espai Voramar, donde, de forma totalmente gratuita, se explicará a los asistentes este fenómeno único, visible desde l'Horta por primera vez en más de un siglo.