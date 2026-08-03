El Plantío estrena uno de los parques infantiles más modernos de Paterna tras una inversión de 340.000 euros

La urbanización El Plantío, en La Canyada, cuenta desde este lunes con uno de los parques infantiles más modernos y completos de Paterna tras la remodelación integral llevada a cabo por el Ayuntamiento. La actuación, que ha supuesto una inversión municipal cercana a los 340.000 euros, ha permitido transformar este espacio en un nuevo punto de encuentro para el ocio infantil y familiar.

Con motivo de su apertura, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y el concejal de Parques Infantiles, Lucas Jodar, han visitado el renovado recinto para conocer el resultado de unas obras que han incluido la instalación de nuevos elementos de juego de última generación, pavimentos de seguridad, recorridos accesibles, zonas de pícnic y descanso y nuevo mobiliario urbano, todo ello integrado en el entorno natural de la pinada.

Durante la visita, Sagredo ha destacado que "seguimos transformando nuestros barrios y urbanizaciones con inversiones que mejoran la calidad de vida de las familias. Este nuevo parque infantil convierte a El Plantío en un espacio de referencia, con instalaciones modernas, accesibles, sostenibles y pensadas para que niños y niñas disfruten de un entorno seguro donde jugar, compartir y crecer".

Asimismo, el primer edil ha subrayado que "nuestro objetivo es que todos los niños y niñas de Paterna dispongan de espacios públicos de calidad, donde el juego al aire libre, la convivencia y el bienestar sean protagonistas. Seguimos modernizando nuestros parques infantiles para que estén a la altura de la ciudad que queremos seguir construyendo".

Nuevos juegos y zonas de descanso

Como principal novedad, el parque incorpora una gran estructura multijuego formada por seis plataformas interconectadas con diferentes recorridos de aventura, entre los que se incluyen un puente de barras, anillas colgantes, barra de bombero, rocódromo, redes de trepa, escalera vertical, una rampa de acceso con cuerda y un gran tobogán tubular.

Además, se han instalado dos casetas-árbol multijuego adaptadas a diferentes edades y un conjunto de columpios, configurando un espacio pensado para favorecer el desarrollo psicomotor, la coordinación, el equilibrio y la imaginación de los más pequeños.

Buena parte de estos equipamientos han sido fabricados con materiales reciclados y sostenibles, combinando durabilidad, innovación y altos estándares de seguridad.

La actuación se completa con nuevas zonas de pícnic y descanso, así como con mobiliario urbano renovado, creando un entorno pensado para el disfrute de las familias y la convivencia al aire libre.

Por su parte, el concejal de Parques Infantiles, Lucas Jodar, ha señalado que "esta actuación va mucho más allá de renovar un parque. Hemos creado un espacio completamente nuevo, pensado para que niños y niñas de diferentes edades puedan jugar, explorar y desarrollar sus capacidades en un entorno innovador, accesible y seguro".

Además, ha añadido que "hemos apostado por nuevos elementos de juego de última generación, fabricados en buena parte con materiales reciclados y de gran durabilidad, porque queremos que los parques infantiles de Paterna sean un referente por su calidad, su diseño y la experiencia que ofrecen a las familias. Invertir en estos espacios es invertir en bienestar, convivencia y calidad de vida".