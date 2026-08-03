El pleno de Benetússer aprueba la reconstrucción del Mercado Municipal y el Centro de Convivencia

La reconstrucción de Benetússer tras la riada continúa sumando proyectos para la recuperación de los espacios públicos de la localidad valenciana. En este sentido, durante la celebración del último pleno se dio luz verde por unanimidad al encargo de la ejecución de cuatro proyectos de reconstrucción de instalaciones municipales que cuentan con un destacado uso por parte de la ciudadanía, como son el Centro Municipal de Convivencia, el Mercado Municipal, el almacén sostenible ‘La Caixeta’ y el edificio multiusos Villar Palasí. “Sumamos el encargo de nuevos proyectos a los que ya tenemos en marcha para continuar recuperando Benetússer con mejoras que beneficien a toda la ciudadanía, al mismo que buscaremos fórmulas que nos permitan garantizar el funcionamiento en las instalaciones municipales sin afectar a la actividad económica, educativa y de ocio”,informa la alcaldesa de la localidad de l’Horta Sud, Eva Sanz.

En el caso del proyecto de reconstrucción del Centro Municipal de Convivencia, con un plazo de ejecución de 5 meses, las obras se orientarán a la reparación y reposición de elementos constructivos e instalaciones deterioradas por la entrada de agua y el lodo, tanto en interiores de la planta baja como en el jardín exterior. Bajo este prisma, con un presupuesto de 319.000 € financiados en su totalidad por el Ministerio de Política Territorial, se acometerán las obras para reparar revestimientos y carpinterías, así como para sustituir puertas, chapados y suelos. Además se renovará parte de la instalación eléctrica y se repararán el ascensor y las redes de saneamiento y fontanería. En cuanto a la accesibilidad, se reconstruirá la rampa de entrada al centro y se rehabilitará la escalera de emergencia, mientras que en el exterior se reconstruirá íntegramente el jardín y se adecuará la fachada del edificio. Tras el encargo de la obra, está previsto que la misma comience lo antes posible, organizando su ejecución por fases para no alterar el ritmo de las actividades de ocio saludable que se realizan en las instalaciones.

En relación al Mercado Municipal, con un presupuesto de 191.000 €, las obras se centrarán principalmente en mejorar la resiliencia del edificio de cara a otra eventual riada. Entre los trabajos aprobados, fundamentalmente se sanearán pavimentos verticales interiores y exteriores, se repondrán acabados y carpinterías, se sustituirán los colectores interiores y se reparará la instalación eléctrica. Desde el ayuntamiento está previsto mantener una reunión con los y las comerciantes del mercado para coordinar con ellos un calendario de actuaciones con el objetivo de que las intervenciones en el edificio les afecten lo mínimo posible.

Por su parte, las obras en el almacén sostenible ‘La Caixeta’ se iniciarán a partir de septiembre con un presupuesto de 103.000 € para devolver las instalaciones a su situación pre-dana con, entre otros, la reposición de las paredes interiores, renovación de la instalación eléctrica y desagües, así como la instalación de un sistema de ventilación forzada que permita una correcta renovación del aire.

Traslado del alumnado

Por último, en el edificio multiusos Villar Palasí se ejecutarán unas obras presupuestadas en 1.174.000 €, con unos trabajos que tendrán una duración prevista de 4 meses cuyo comienzo dependerá de la finalización de las obras del Plan Edificant que actualmente se están realizando en las instalaciones del CEIP Vicent Ricart i Bonillo, lo que permitirá el traslado de alumnado y profesorado a su centro de origen e iniciar el proyecto de reconstrucción. Estas obras se centrarán en la instalación de un nuevo vallado y se sustituirá el mobiliario urbano gravemente afectado por los lodos. También se reconstruirán las pistas deportivas, las escaleras exteriores y la rampa de acceso al edificio principal. Además, se contempla una limpieza sistemática del forjado sanitario y en la planta baja se colocará nueva carpintería en puertas y ventanas, se sustituirá la caldera y se limpiarán e impermeabilizará la fachada. También está contemplado el saneamiento completo de los aseos y cocina, la reposición de instalaciones de agua y la reparación de zócalos y pintura. A nivel general, se colocarán nuevas canalizaciones de saneamiento y pluviales para el centro, así como una nueva instalación de alumbrado exterior, recuperando y mejorando así unas instalaciones que actúan y actuarán a modo de comodín de los centros educativos de Benetússer mientras sus propias instalaciones se encuentran en proceso de rehabilitación.