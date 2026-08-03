Sedaví reconocerá como hijos predilectos y adoptivos a las víctimas mortales de la dana

El pleno del Ayuntamiento de Sedaví ha aprobado, a instancias del gobierno local del PSPV-PSOE y Compromís, un Reglamento Municipal de Distinciones con el objetivo de nombrar hijos e hijas predilectos y adoptivos a las víctimas mortales de la dana del municipio. La iniciativa contó con el apoyo de Vox mientras que el Partido Popular lanzó críticas y se abstuvo.

El reglamento se ha aprobado por procedimiento de urgencia para que la tramitación permita que, en el pleno del 29 de octubre de 2026, cuando se cumplan dos años de la tragedia, se realice este reconocimiento, que dará cobertura, no solo a los nueve vecinos y vecinas que murieron en la población sino a otras personas residentes en Sedaví o con fuerte vinculación, que murieron fuera del municipio.

El texto es similar al reglamento de distinciones que tienen la mayoría de ayuntamientos. A pesar del consenso que este asunto debería provocar en la corporación porque es necesario tener el reglamento y es de justicia reconocer a las víctimas, el resultado del debate fue que el Partido Popular realizó numerosas críticas sin fundamento y acabó votando abstención.

“Como todas las críticas que realizaron, o eran de temas menores sin importancia o no tenían fundamento, como se les explicó en la sesión, si finalmente no votaron a favor tenemos que entender que lo que realmente les incomoda es que vayamos a reconocer a las víctimas mortales de la dana porque tienen cargo de conciencia de lo que hicieron ese día los dirigentes de su partido en la Generalitat”, ha valorado el portavoz del PSPV, Juan José Campayo.

El edil ha recordado que hace más de 20 años se nombró a dos personas hijas predilectas, como fue el caso de Vicent Ruiz Monrabal y Adela Pla. “Se promovieron esos reconocimientos a pesar de que no existía reglamento y todos estuvimos de acuerdo. No entendemos que, ahora que queremos hacer las cosas con la legislación actual y que la causa debería unirnos, ellos voten abstención, mostrando un menosprecio por las víctimas que las familias no merecen”, añade.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Filo Baixauli, ha recordado que “este homenaje es necesario, entre otras cosas, porque las víctimas no han tenido todavía justicia y reparación por parte de quienes eran los responsables de alertarnos aquel día”. La concejala lamenta la falta de unanimidad “en un tema en el que debería haber consenso por la tragedia que hemos vivido”.

"Ser de izquierdas no tiene que significar obligatoriamente ser agnósticos”

Ambas formaciones han denunciado además que el representante del PP aludiera a cuestiones religiosas en sus ataques al reglamento y que criticara la participación del párroco en uno de los homenajes a las víctimas. “Honrar a las personas que murieron es cosa de todos y ser de izquierdas no tiene que significar obligatoriamente ser agnósticos”, porque si algo tenemos claro es que gobernamos para todos, han defendido ambos grupos municipales.