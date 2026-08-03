Tensión en el pleno de Godella: acusan a un portavoz de protagonizar una "machirulada de nivel máximo"

El pleno celebrado recientemente en el Ayuntamiento de Godella estuvo marcado por un intenso enfrentamiento político durante el debate de una moción relativa a la climatización de los centros educativos del municipio. La discusión, centrada inicialmente en cuestiones técnicas sobre la propuesta presentada, acabó derivando en un intercambio de acusaciones entre ex compañeros de Cuidem Godella, Jesús Pancorbo, actual portavoz y la concejala del grupo no adscritos, Isabel Pérez, y descalificaciones que obligó al alcalde a intervenir para restablecer el orden.

La controversia surgió cuando el portavoz de Cuidem Godella, Jesús Pancorbo, respondió a las críticas formuladas por el equipo de gobierno acerca de la ausencia de un proyecto técnico que respaldara la iniciativa debatida. Durante su intervención, defendió que la elaboración de este tipo de documentos corresponde a los servicios técnicos municipales y no a los representantes políticos, rechazando así los reproches recibidos.

En el transcurso del debate, Pancorbo dirigió duras críticas a la concejala no adscrita Isabel Pérez, antigua integrante de su formación, empleando expresiones que generaron una inmediata reacción por parte del gobierno municipal. "Decir que no hemos dado ninguna explicación de por qué no hemos ido a ninguna comisión es de ser una caradura y no tener ni idea.¿Sabe cuantos puntos ha presentadousted en una comisión de medioambiente? Desde que abandonó Cuidem Godella, ninguna. Eso da cuenta de su capacidad de trabajo", señaló.

Pleno Godella. / A.G.

Desde el equipo de gobierno denunciaron que, además de las críticas políticas, durante la sesión se produjeron descalificaciones personales contra la edil, asegurando que se llegaron a pronunciar insultos dirigidos a Isabel Pérez. La propia concejala intervino posteriormente para defender su posición y recordar las circunstancias que motivaron su salida de Cuidem Godella. "No tengo que dar explicaciones de nada, queda claro el por qué me pasé al grupo No Adscritos, y esto es una cosapequeña, porque es delante de todo el público, de las vejaciones que he tenido que soportar", confesó Isabel Pérez.

Musoles llama al respeto institucional

Ante el creciente clima de tensión y las continuas interrupciones entre los distintos grupos, el alcalde de Godella, José María Musoles, tomó la palabra para reclamar respeto institucional y exigir el cumplimiento de las normas que regulan el desarrollo de las sesiones plenarias.

Antes, la concejala del PP, María Lurueña, condenó la intervención de Pancorbo, "las faltas de respeto a una mujer concejal me parece que no corresponden y me parecen una machirulada de nivel máximo".

Tras la sesión, Musoles ha reiterado su rechazo a cualquier comportamiento que traspase los límites del debate político y ha insistido en la necesidad de preservar el respeto entre todos los miembros de la Corporación. "Como ya indiqué en el pasado pleno, desde el Ayuntamiento y desde el Grupo Popular no vamos a tolerar este tipo de comportamientos entre los compañeros de la Corporación. La discrepancia política es legítima y forma parte de la democracia, pero nunca puede servir de excusa para el insulto o la descalificación personal", ha manifestado el alcalde.

Asimismo, el primer edil ha subrayado que el ayuntamiento debe ser un espacio de diálogo y respeto institucional, apelando a la responsabilidad de todos los representantes públicos para que los debates se desarrollen con la corrección que merece la ciudadanía.

Por su parte, el Partido Popular de Godella denuncia que este tipo de episodios protagonizados por Jesús Pancorbo "se vienen repitiendo" en distintos plenos municipales y considera que su actitud resulta impropia de un representante público. La formación también ha mostrado su respaldo a Isabel Pérez y ha lamentado que, a su juicio, este tipo de comportamientos recibirían una mayor condena social y política si procedieran de representantes de partidos de derechas.