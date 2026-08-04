Vaivén
El alcalde de l'Horta que defendió la valla de Ceuta por orden de Aznar
Juan Antonio Sagredo recuerda que en 1998, durante el servicio militar, fue enviado a controlar la frontera con Marruecos
La grave crisis migratoria que vive Ceuta, con casi 90 muertos, ha hecho recordar a un alcalde de l'Horta sus tiempos de servicio militar, hace casi 30 años.
Juan Antonio Sagredo, primer edil de Paterna, rememora cuando en 1998, con tal solo 20 años, también fue desplegado junto a su batallón para defender la frontera entre Ceuta y Marruecos, por orden del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Lo hace publicando una foto, de él al teléfono con el uniforme militar delante en un Land Rover.
"El pipiolo que está al teléfono, en la frontera de Ceuta con Marruecos soy yo, que estaba haciendo la mili con mis compañeros de quinta. Por cierto, entonces gobernaba un tal José María Aznar", señala Sagredo, en un post en sus redes sociales.
Junto a la instantáneas, también rescata algunos titulares periodísticos de la época: "Siete inmigrantes marroquíes mueren ahogados en Ceuta al naufragar una patera" o "Los inmigrantes acogidos en Ceuta y Melilla pasarán pronto a la península".
Su propósito no es otro que recordar que esta crisis migratoria no es nueva, sino que es un problema que se arrastra demasiado tiempo: "Este problema que tiene décadas, se debe atajar desde el origen y por supuesto Europa debe tratarlo como lo que es: España es un país de la UE que es frontera. Debemos construir soluciones, con responsabilidad y cooperación", apunta Sagredo, poniéndose deberes cuando el Senado regrese a la actividad parlamentaria tras las vacaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- La niña de 13 años fallecida en el accidente de la autocarava en Benicàssim: Una joven promesa de Sagunt en el mundo del Agility
- La Generalitat equipara el eclipse a una situación de emergencia como la de la dana
- La Fiscalía pide casi 100 años de cárcel por la encerrona mortal del pianista del culto evangélico de Natzaret 'ofendido' por una mujer
- Fallece un hombre mientras corría por la montaña en El Genovés
- La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
- Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
- Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells
- Cuánto dura la totalidad del eclipse en los puntos oficiales de la Comunitat Valenciana