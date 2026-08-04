El alcalde de l'Horta que defendió la valla de Ceuta por orden de Aznar

La grave crisis migratoria que vive Ceuta, con casi 90 muertos, ha hecho recordar a un alcalde de l'Horta sus tiempos de servicio militar, hace casi 30 años.

Juan Antonio Sagredo, primer edil de Paterna, rememora cuando en 1998, con tal solo 20 años, también fue desplegado junto a su batallón para defender la frontera entre Ceuta y Marruecos, por orden del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Lo hace publicando una foto, de él al teléfono con el uniforme militar delante en un Land Rover.

"El pipiolo que está al teléfono, en la frontera de Ceuta con Marruecos soy yo, que estaba haciendo la mili con mis compañeros de quinta. Por cierto, entonces gobernaba un tal José María Aznar", señala Sagredo, en un post en sus redes sociales.

Junto a la instantáneas, también rescata algunos titulares periodísticos de la época: "Siete inmigrantes marroquíes mueren ahogados en Ceuta al naufragar una patera" o "Los inmigrantes acogidos en Ceuta y Melilla pasarán pronto a la península".

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Su propósito no es otro que recordar que esta crisis migratoria no es nueva, sino que es un problema que se arrastra demasiado tiempo: "Este problema que tiene décadas, se debe atajar desde el origen y por supuesto Europa debe tratarlo como lo que es: España es un país de la UE que es frontera. Debemos construir soluciones, con responsabilidad y cooperación", apunta Sagredo, poniéndose deberes cuando el Senado regrese a la actividad parlamentaria tras las vacaciones.