Alcàsser transformará 52 hectáreas tras la dana para protegerse de futuras inundaciones

La Generalitat y el Ayuntamiento de Alcàsser han dado un nuevo paso en la reconstrucción del municipio tras la dana con la firma de un protocolo de colaboración para redactar el Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción (PEUR), un instrumento que permitirá reorganizar el entorno del barranco de Picassent, disminuir el riesgo de inundaciones y favorecer el desarrollo urbanístico de la localidad.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha explicado que la actuación abarcará más de 52 hectáreas de suelo e incorporará una amplia franja verde de protección vinculada al barranco, concebida “como un espacio que contribuirá tanto a incrementar la seguridad frente a inundaciones como a mejorar la calidad ambiental y urbana del municipio”.

El conseller ha subrayado que este plan especial es “una herramienta extraordinaria diseñada para generar suelo de forma ágil, impulsar vivienda protegida y asequible, recuperar la actividad económica, así como acelerar la reconstrucción".

Firma del protocolo entre el conseller Vicente Martínez Mus y el alcalde Alberto Primo. / A.A.

Asimismo, Martínez Mus, tras la firma del protocolo con el alcalde de Alcàsser, Alberto Miguel Primo Llácer, ha señalado que la dana "puso de manifiesto la necesidad de adaptar nuestros municipios a una nueva realidad e incorporar soluciones urbanísticas que ayuden a reducir la vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos extremos".

En esta línea, el vicepresidente ha añadido que "el modelo de reconstrucción impulsado por la Generalitat no se limita a reparar los daños provocados por la dana, sino que busca aprovechar la reconstrucción para crear municipios más seguros, mejor ordenados y preparados para el futuro".

Planes especiales

Los Planes Especiales Urbanísticos de Reconstrucción fueron creados por la Ley 2/2025, de medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción tras la dana, con el objetivo de facilitar la creación y ordenación de suelo destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas.

Estos planes permiten crear suelo apto para nuevas viviendas, reubicar actividades económicas cuando resulte necesario, integrar las infraestructuras vinculadas a la reconstrucción y agilizar actuaciones que, mediante los procedimientos urbanísticos ordinarios, requerirían plazos mucho más prolongados.

Fimar del protocolo de reconstrucción entre la conselleria de Infraestructuras y el Ayuntamiento de Alcàsser. / GVA

La Generalitat es la administración competente para promover estos planes, que puede desarrollar en colaboración con los ayuntamientos y los propietarios afectados.

Alcàsser se incorpora así a los municipios en los que la Generalitat impulsa la tramitación de Planes Especiales Urbanísticos de Reconstrucción, junto con Torrent, Xirivella y la actuación prevista en La Torre, con el objetivo de acelerar la disponibilidad de suelo para la reconstrucción y avanzar hacia municipios más resilientes frente a futuros episodios de inundación.