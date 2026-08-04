Godella se prepara para sus Fiestas Patronales 2026 con un programa diverso del 14 al 24 de agosto

Godella ya calienta motores para celebrar sus Fiestas Patronales 2026, que se desarrollarán del 14 al 24 de agosto con una amplia programación pensada para todos los públicos. Durante once días, el municipio acogerá decenas de propuestas en las que la tradición, la cultura, la gastronomía, la música y el ocio volverán a ser los grandes protagonistas del verano.

El Ayuntamiento de Godella, en colaboración con las peñas, clavarías, cofradías y la Junta Local de Fiestas, ha diseñado un calendario de actividades que busca fomentar la participación vecinal y mantener vivas las tradiciones de unas fiestas que cada año reúnen a miles de personas.

Pregón a cargo de Noelia Llorens "Titana"

El programa arrancará oficialmente el 14 de agosto con el tradicional pregón, que este año pronunciará Noelia Llorens "Titana", seguido de una actuación musical a cargo de Cristian San Bernardino.

Entre las principales novedades destaca una nueva edición de CorralFest, el festival gastronómico organizado por la Penya El Galliner, que reunirá una selección de gastronetas de la Comunitat Valenciana. Además, este año se estrena Godetapa, un concurso gastronómico en el que el público podrá degustar y votar las mejores elaboraciones presentadas por los participantes.

La gastronomía volverá a ocupar un lugar destacado en la programación con las tradicionales torràs populares, paellas, cenas de abonados, degustaciones de jamón, queso, tapas, hamburguesas, vino, horchata y fartons, además de los habituales correbars y sobremesas organizadas por las distintas peñas.

Actividades para las familias

Las familias también tendrán un amplio abanico de actividades con tardes infantiles, espectáculos, talleres como Pekechef, animación, teatro y fiestas temáticas dirigidas a los más pequeños.

En el apartado deportivo y tradicional, el programa incluye campeonatos de truc y parchís, una partida de pilota valenciana, mascletàs, pasacalles, procesiones y los actos religiosos en honor a la Virgen de la Asunción, San Antonio, San Sebastián, la Virgen del Rosario, El Salvador y San Bartolomé.

La música volverá a ser uno de los grandes atractivos de las fiestas con actuaciones de las orquestas Next, Wuanda, Gravity, Fraguel y Mustang, que actuarán en la Plaza Enric Cullell. El cartel se completa con la sesión remember de José Coll DJ, el Tributo a Maná de Los Voltios, un Tributo a El Canto del Loco, el monólogo de Jesús Manzano y diferentes fiestas temáticas, entre ellas una de carnavales y otra ambientada en México.

"Fiestas de gran calidad"

Las Fiestas Patronales concluirán el 24 de agosto con la solemne misa y la procesión en honor a los patronos de la localidad, seguidas del tradicional castillo de fuegos artificiales, que pondrá el broche final a once días de celebración.

El alcalde de Godella, José María Musoles, ha querido agradecer la implicación de todas las entidades festeras y del tejido asociativo local, cuya colaboración "hace posible que Godella viva unas fiestas de gran calidad y con actividades para todos los públicos".

Asimismo, el primer edil ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de la programación "con alegría, responsabilidad y respeto", para seguir haciendo de las Fiestas Patronales "un punto de encuentro donde compartir nuestras tradiciones y fortalecer el orgullo de pertenecer a Godella".